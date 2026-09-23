El Salvador: Proyecto inmobiliario impulsa inversión de US$38 millones

Por revistaeyn.com
La inversión inmobiliaria continúa ganando espacio en la transformación urbana de El Salvador. Uno de los nuevos proyectos que se incorpora a esta dinámica es Reforma 150, un desarrollo de usos mixtos que contempla una inversión de US$38 millones y la generación de aproximadamente 1,100 empleos durante su etapa de construcción.
El proyecto, desarrollado por Progressus, busca ampliar la oferta residencial, corporativa y de servicios en una zona estratégica del Área Metropolitana de San Salvador. La desarrolladora inmobiliaria salvadoreña fue fundada en 2022 con el objetivo de impulsar nuevos proyectos y transformar el panorama inmobiliario del país.
Ubicado en la colonia San Benito, Reforma 150 estará conformado por dos torres que integrarán apartamentos de diferentes dimensiones y espacios destinados a oficinas. La propuesta combina vivienda y actividad empresarial en un mismo complejo, bajo un modelo de usos mixtos que busca responder a la demanda de espacios urbanos en sectores con alta actividad económica.
El proyecto también incorporará una serie de amenidades dirigidas a los residentes, entre ellas piscina, gimnasio, espacios de coworking, sky lounge, áreas para BBQ y zonas pet friendly. De esta manera, la propuesta pretende integrar vivienda, trabajo y servicios dentro de un mismo entorno.
Luis Rodríguez, director ejecutivo del COAMSS-OPAMSS, destacó que el desarrollo contribuirá a ampliar la oferta de servicios y las oportunidades de negocios en una zona estratégica de San Salvador.
La inversión se desarrolla además en un contexto de expansión de la actividad constructiva en El Salvador. De acuerdo con los datos señalados por Rodríguez, el sector construcción registró un crecimiento interanual de 10.7 % a junio de 2026, comportamiento que favorece la ejecución de nuevos proyectos inmobiliarios.