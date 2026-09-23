El Salvador: Proyecto inmobiliario impulsa inversión de US$38 millones

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Ubicado en la colonia San Benito, Reforma 150 estará conformado por dos torres que integrarán apartamentos de diferentes dimensiones y espacios destinados a oficinas.

Por revistaeyn.com La inversión inmobiliaria continúa ganando espacio en la transformación urbana de El Salvador. Uno de los nuevos proyectos que se incorpora a esta dinámica es Reforma 150, un desarrollo de usos mixtos que contempla una inversión de US$38 millones y la generación de aproximadamente 1,100 empleos durante su etapa de construcción. El proyecto, desarrollado por Progressus, busca ampliar la oferta residencial, corporativa y de servicios en una zona estratégica del Área Metropolitana de San Salvador. La desarrolladora inmobiliaria salvadoreña fue fundada en 2022 con el objetivo de impulsar nuevos proyectos y transformar el panorama inmobiliario del país.

Ubicado en la colonia San Benito, Reforma 150 estará conformado por dos torres que integrarán apartamentos de diferentes dimensiones y espacios destinados a oficinas. La propuesta combina vivienda y actividad empresarial en un mismo complejo, bajo un modelo de usos mixtos que busca responder a la demanda de espacios urbanos en sectores con alta actividad económica. El proyecto también incorporará una serie de amenidades dirigidas a los residentes, entre ellas piscina, gimnasio, espacios de coworking, sky lounge, áreas para BBQ y zonas pet friendly. De esta manera, la propuesta pretende integrar vivienda, trabajo y servicios dentro de un mismo entorno.