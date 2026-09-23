TAG Airlines amplía su apuesta por el Caribe guatemalteco

Por: Revistaeyn.com

La conectividad aérea puede ampliar las oportunidades de una región cuando acerca a empresas y visitantes a destinos con potencial de crecimiento.

Con esa perspectiva, TAG Airlines comenzó a operar un ATR 72-500 en la ruta entre Ciudad de Guatemala y Puerto Barrios, lo que incrementa la capacidad de transporte de pasajeros hacia el departamento de Izabal.

La compañía ya atendía esta ruta: la novedad es la incorporación de una aeronave de mayor capacidad. Según comunicó la compañía, la operación busca facilitar los viajes por turismo, negocios y visitas familiares. TAG señala en su sitio institucional que el ATR 72-500 puede transportar hasta 72 pasajeros.

Puerto Barrios ocupa un lugar particular en la economía guatemalteca. Para la estrategia diseñada por TAG, resulta fundamental la actividad comercial e industrial vinculada tanto a Puerto Barrios como a Santo Tomás de Castilla. Esa dinámica convive con una oferta turística que atrae viajeros hacia la costa de Izabal.

Desde Puerto Barrios se puede acceder a atractivos como Playa Blanca y Livingston, en una región que combina paisajes, gastronomía y patrimonio cultural.

Más asientos disponibles podrían favorecer a hoteles, restaurantes, transportistas y operadores turísticos si la mayor capacidad se traduce en más visitantes. El resultado dependerá de la demanda y de la capacidad de los actores locales para aprovechar esa conexión.

“La incorporación del ATR 72-500 representa nuestra confianza en Puerto Barrios, en Izabal y en el potencial turístico, comercial y económico de esta región. Para TAG Airlines, cada nuevo asiento es también una oportunidad para generar turismo, negocios y desarrollo”, señaló Marcela Toriello, presidenta de la aerolínea, durante el acto de inicio de la operación.