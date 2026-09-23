TAG Airlines amplía su apuesta por el Caribe guatemalteco

Por: Revistaeyn.com
La conectividad aérea puede ampliar las oportunidades de una región cuando acerca a empresas y visitantes a destinos con potencial de crecimiento.
Con esa perspectiva, TAG Airlines comenzó a operar un ATR 72-500 en la ruta entre Ciudad de Guatemala y Puerto Barrios, lo que incrementa la capacidad de transporte de pasajeros hacia el departamento de Izabal.
La compañía ya atendía esta ruta: la novedad es la incorporación de una aeronave de mayor capacidad. Según comunicó la compañía, la operación busca facilitar los viajes por turismo, negocios y visitas familiares. TAG señala en su sitio institucional que el ATR 72-500 puede transportar hasta 72 pasajeros.
Puerto Barrios ocupa un lugar particular en la economía guatemalteca. Para la estrategia diseñada por TAG, resulta fundamental la actividad comercial e industrial vinculada tanto a Puerto Barrios como a Santo Tomás de Castilla. Esa dinámica convive con una oferta turística que atrae viajeros hacia la costa de Izabal.
Desde Puerto Barrios se puede acceder a atractivos como Playa Blanca y Livingston, en una región que combina paisajes, gastronomía y patrimonio cultural.
Más asientos disponibles podrían favorecer a hoteles, restaurantes, transportistas y operadores turísticos si la mayor capacidad se traduce en más visitantes. El resultado dependerá de la demanda y de la capacidad de los actores locales para aprovechar esa conexión.
“La incorporación del ATR 72-500 representa nuestra confianza en Puerto Barrios, en Izabal y en el potencial turístico, comercial y económico de esta región. Para TAG Airlines, cada nuevo asiento es también una oportunidad para generar turismo, negocios y desarrollo”, señaló Marcela Toriello, presidenta de la aerolínea, durante el acto de inicio de la operación.
Una red construida desde Guatemala
La apuesta por Puerto Barrios forma parte de una estrategia de conectividad nacional y regional. TAG, empresa guatemalteca fundada en 1961, incluye entre los destinos a Ciudad de Guatemala, Flores, Puerto Barrios, Quetzaltenango y Retalhuleu, además de ciudades en Honduras, Belice y México. Su red enlaza centros de negocios y destinos turísticos dentro y fuera del país.
La compañía sostiene que el crecimiento de la ruta requerirá cooperación entre autoridades y sector privado.
Para Izabal, el ATR 72-500 pone más capacidad aérea al servicio de un territorio con actividad portuaria y atractivo turístico. La evolución del tráfico de pasajeros permitirá medir cuánto de ese potencial se convierte en actividad para la economía local.
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