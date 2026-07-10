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En tiempos de ajuste económico, la belleza crece 28% en Centroamérica

Los datos de Consumer Insights de Worldpanel by Numerator indican que este segmento de consumo se convirtió en en el primer trimestre del año en la categoría de mayor expansión del consumo masivo.

Por: Revistaeyn.com Mientras los hogares centroamericanos reducen compras, visitan menos los puntos de venta y ajustan sus presupuestos frente a la presión económica, la categoría de belleza avanza en dirección opuesta. De acuerdo con el más reciente estudio Consumer Insights de Worldpanel by Numerator, la belleza registró un crecimiento de 28% en valor durante el primer trimestre de 2026, convirtiéndose en la categoría de mayor expansión dentro del consumo masivo en la región. El crecimiento se tradujo en más de US$32,1 millones adicionales en ventas, mientras que el volumen de compra aumentó cerca de 9%, un desempeño excepcional en un contexto donde el mercado FMCG registra una caída generalizada en volumen. “En un entorno donde los consumidores están priorizando cuidadosamente cada gasto, la belleza demuestra una capacidad única para justificar la inversión. Hoy vemos que productos asociados al bienestar, la imagen personal y el autocuidado están ganando relevancia dentro de la canasta familiar”, explica Sofía Molnar, Advanced Analytics Manager de Worldpanel by Numerator.

El autocuidado gana prioridad en la canasta

Los hallazgos muestran que los consumidores no están eliminando completamente los gastos discrecionales. Por el contrario, están reasignando su presupuesto hacia categorías que generan beneficios emocionales y funcionales tangibles. Dentro de este fenómeno, la belleza lidera el crecimiento regional, superando incluso a otras categorías dinámicas como las bebidas funcionales. Las subcategorías que más impulsan el desempeño son: Fragancias; Skin Care y Hair Care. Además, la categoría está capturando gasto que anteriormente se destinaba a segmentos como alimentos básicos, lácteos y bebidas indulgentes, reflejando una transformación en las prioridades de consumo de los hogares centroamericanos.

Consumidores dispuestos a pagar más por bienestar