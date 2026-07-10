En tiempos de ajuste económico, la belleza crece 28% en Centroamérica

Por: Revistaeyn.com
Mientras los hogares centroamericanos reducen compras, visitan menos los puntos de venta y ajustan sus presupuestos frente a la presión económica, la categoría de belleza avanza en dirección opuesta.
De acuerdo con el más reciente estudio Consumer Insights de Worldpanel by Numerator, la belleza registró un crecimiento de 28% en valor durante el primer trimestre de 2026, convirtiéndose en la categoría de mayor expansión dentro del consumo masivo en la región.
El crecimiento se tradujo en más de US$32,1 millones adicionales en ventas, mientras que el volumen de compra aumentó cerca de 9%, un desempeño excepcional en un contexto donde el mercado FMCG registra una caída generalizada en volumen.
“En un entorno donde los consumidores están priorizando cuidadosamente cada gasto, la belleza demuestra una capacidad única para justificar la inversión. Hoy vemos que productos asociados al bienestar, la imagen personal y el autocuidado están ganando relevancia dentro de la canasta familiar”, explica Sofía Molnar, Advanced Analytics Manager de Worldpanel by Numerator.
El autocuidado gana prioridad en la canasta
Los hallazgos muestran que los consumidores no están eliminando completamente los gastos discrecionales.
Por el contrario, están reasignando su presupuesto hacia categorías que generan beneficios emocionales y funcionales tangibles.
Dentro de este fenómeno, la belleza lidera el crecimiento regional, superando incluso a otras categorías dinámicas como las bebidas funcionales.
Las subcategorías que más impulsan el desempeño son: Fragancias; Skin Care y Hair Care.
Además, la categoría está capturando gasto que anteriormente se destinaba a segmentos como alimentos básicos, lácteos y bebidas indulgentes, reflejando una transformación en las prioridades de consumo de los hogares centroamericanos.
Consumidores dispuestos a pagar más por bienestar
El estudio revela que, cuando los consumidores perciben beneficios claros, muestran una mayor disposición a mantener o incluso incrementar su gasto, aun en un entorno de alta sensibilidad al precio.
Este comportamiento es particularmente visible en categorías vinculadas con autoestima, bienestar personal y cuidado de la imagen, donde el shopper está dispuesto a premiumizar sus elecciones.
“La belleza está dejando de competir únicamente dentro de su propia categoría. Hoy compite por una porción del presupuesto total del hogar y está demostrando que puede ganarla gracias a una propuesta de valor asociada con bienestar, confianza y expresión personal”, agrega Molnar.
Worldpanel by Numerator también identifica que el crecimiento está siendo acelerado por estrategias de ejecución diferenciadas en el punto de venta, iniciativas cross-category y una ampliación de las ocasiones de compra, factores que han contribuido a incrementar el gasto por shopper.
En un escenario marcado por la cautela económica, la belleza se consolida como una de las categorías más resilientes y de mayor crecimiento en Centroamérica, confirmando que el autocuidado sigue siendo una prioridad para los consumidores de la región.