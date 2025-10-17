Estudian venta de franquicia Subway en Costa Rica

Por revistaeyn.com
En Costa Rica, la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) comunicó que fue informada formalmente acerca de la transferencia de propiedad de las entidades Serla de Restaurantes S. A. y Restaurantes Subs S. R. L., compañías que conjuntamente administran la franquicia de Restaurantes Subway en el país.
El escrito indica que las compañías Subs Empire Foods, S. A. y Grupo Subs CFA, S. R. L. están llevando a cabo la adquisición de la franquicia. Por otro lado, la venta de las acciones está a cargo de las sociedades Inversiones Bergen, S. R. L., Inversiones Ajepe, S. A. y Alfgon S. A.
Según la ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, los terceros interesados en esta operación tienen hasta el próximo 27 de octubre para remitir cualquier dato pertinente al análisis de la concentración.
Subway, que inició operaciones en Costa Rica en 1995, cuenta, en la actualidad, con 80 locales. Actualmente genera más de 860 empleos directos y cerca de 280 empleos indirectos a través de su cadena de suministro.
Subway sirve sándwiches recién hechos a millones de clientes alrededor del mundo en casi 37.000 restaurantes cada día. Los restaurantes son propiedad y están gestionados por una red de franquiciados.