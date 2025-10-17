Estudian venta de franquicia Subway en Costa Rica

Por revistaeyn.com

En Costa Rica, la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) comunicó que fue informada formalmente acerca de la transferencia de propiedad de las entidades Serla de Restaurantes S. A. y Restaurantes Subs S. R. L., compañías que conjuntamente administran la franquicia de Restaurantes Subway en el país.

El escrito indica que las compañías Subs Empire Foods, S. A. y Grupo Subs CFA, S. R. L. están llevando a cabo la adquisición de la franquicia. Por otro lado, la venta de las acciones está a cargo de las sociedades Inversiones Bergen, S. R. L., Inversiones Ajepe, S. A. y Alfgon S. A.