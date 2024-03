Evite usar estas frases durante una entrevista de trabajo

Algunos son "señales de alerta importantes", dice Nolan Church, ex reclutador de Google y director ejecutivo de una empresa de datos salariales.

Esto es lo que Church aconseja a los solicitantes de empleo que eviten decir.

'Trabajo demasiado' o 'Soy perfeccionista'

Para empezar, cuando un entrevistador le pregunte qué puede mejorar, no use frases que hagan que parezca que no tiene nada que aprender. Pueden ser frases como "Trabajo demasiado" o "Soy perfeccionista", dice Church. Se enmarcan como defectos de carácter cuando, en realidad, son cumplidos.

Cuando lo hace, la percepción es que "está lleno de---,", dice. "No eres auténtico". Podrían pensar que no está siendo honesto acerca de quién es como persona o que realmente piensa que no puede mejorar como trabajador.

En lugar de estas frases vacías, Church recomienda dar un ejemplo de un error que cometiste, lo que aprendiste de él y cómo mejoraste en el futuro.

"Cualquier cosa que transfiera culpa" es un desvío

No diga nada negativo sobre las personas con las que ha trabajado.

Ya sea que se trate de un excolega, gerente o empresa, "cualquier cosa que transfiera la culpa a otra persona" suena mal, dice Church.

"Las personas con las que quiere trabajar asumen la plena responsabilidad y responsabilidad" de lo que han hecho en el pasado, dice, incluso si se equivoca. Asumir la responsabilidad indica que es lo suficientemente humilde como para admitir que no es perfecto y que está dispuesto a aprender de los errores y mejorar.

"Quieres trabajar con personas que tengan la conciencia de sí mismas para saber cuándo se equivocaron y actualizar sus propios modelos mentales para solucionarlo", dice.