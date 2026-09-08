Empresas & Management

Expo Imagen 2026 reunirá en Honduras a la industria de la publicidad y el mercadeo

La feria profesional se realizará el 24 y 25 de septiembre en Tegucigalpa. Más de 50 empresas expositoras, conferencias, talleres especializados y espacios de networking buscarán conectar a marcas, agencias, proveedores y profesionales alrededor de las nuevas tendencias de la industria.

Por: Revistaeyn.com La industria de la publicidad y el mercadeo volverá a tener en Honduras un espacio para hacer negocios, conocer nuevas soluciones y actualizarse sobre las tendencias que están transformando la relación entre las marcas y sus consumidores. Los próximos 24 y 25 de septiembre, el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya, en Tegucigalpa, será sede de Expo Imagen 2026, considerada la principal plataforma profesional especializada en publicidad y mercadeo del país y un punto de encuentro para empresas, agencias, medios, emprendedores y profesionales de la industria creativa. La edición de este año reunirá a más de 50 empresas expositoras y espera alrededor de 2.000 visitantes profesionales, en una propuesta que combina exhibición comercial, conferencias, talleres, demostraciones y espacios de networking.

El encuentro busca conectar la oferta de productos y servicios de la industria con quienes toman decisiones, desarrollan estrategias de comunicación y trabajan en la construcción de marcas. Entre las categorías presentes estarán marketing digital, artículos promocionales, equipos y suministros para impresión y sublimación, medios de comunicación, montaje de eventos, señalización, pantallas digitales y otras soluciones vinculadas con la comunicación comercial.

Tendencias, conocimiento y experiencia

Uno de los componentes centrales de Expo Imagen 2026 será su agenda académica. El programa contempla más de 15 talleres especializados, además de conferencias magistrales y espacios de formación práctica orientados a quienes buscan actualizar sus conocimientos y desarrollar nuevas habilidades. Entre los speakers se encuentra Paul Rodríguez, fundador y Chief Strategy Officer de la agencia Federer, con operación en Centroamérica. Rodríguez ha desarrollado su carrera en creatividad, estrategia digital, medios y construcción de marca, y fue ganador de un Effie de Oro. También participará Daniel Castro, médico, MSc y MBA, especialista en neurociencia aplicada al liderazgo, management y marketing. Castro es CEO de Neurobusiness y ha trabajado como asesor y entrenador de compañías Fortune 500 en la aplicación de la neurociencia a los negocios. La agenda se complementa con especialistas de Kantar Mercaplan y 3M, entre ellos Luis Mejía, experto en investigación de mercados y comunicación; Cristimarie Salgado, Marketing and Solutions Director de Kantar Mercaplan; y el arquitecto Oscar Villalta, representante de la división de Gráficos de 3M para Guatemala.

Un espacio para hacer negocios

Más allá de la agenda de conferencias, Expo Imagen plantea una plataforma B2B para generar contactos comerciales y acercar a proveedores y potenciales clientes. La feria contará con espacios de exhibición y networking, donde las empresas podrán mostrar productos, servicios y soluciones directamente a profesionales de la publicidad, el marketing, la comunicación y otras áreas vinculadas con la gestión de marcas. El evento también incorpora seis zonas de atracción, entre ellas Marketplace, Zona Saludable, Zona de Arte y Tattoo, Zona de Conferencias y Media Kaffee. Para esta edición se suma además el Distrito Emprendedor, concebido específicamente para pequeñas y medianas empresas y emprendedores. La nueva zona busca ofrecer a empresas emergentes un espacio de exhibición con infraestructura profesional, permitiéndoles presentar sus productos y servicios y competir por visibilidad junto a compañías consolidadas de la industria.

Industria que evoluciona