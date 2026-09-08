Guatemala busca fijar precio máximo del diésel para frenar impacto económico

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La administración de Bernardo Arévalo busca ahora que el Congreso apruebe el mecanismo para amortiguar el impacto del diésel sobre el transporte, la distribución de bienes y, en última instancia, los precios que pagan los consumidores.

Por revistaeyn.com El Ejecutivo de Guatemala presentará al Congreso de la República una iniciativa para establecer temporalmente un precio máximo de Q39 por galón de diésel, equivalentes a unos US$5.10, como parte de una estrategia para contener el impacto del encarecimiento internacional de los combustibles sobre el transporte y el costo de los productos de consumo. El presidente Bernardo Arévalo anunció que la propuesta será enviada al Legislativo y tendría vigencia durante lo que resta de 2026.

Según explicó, para 2027 se contempla diseñar un mecanismo diferente que permita continuar atendiendo los efectos de la crisis de los combustibles. La iniciativa plantea que los consumidores no paguen más de Q39 (US$5.10) por cada galón de diésel. Cuando el precio de mercado supere ese límite, la diferencia sería cubierta con recursos de emergencia identificados por el Ministerio de Finanzas Públicas. Arévalo sostuvo que la medida busca que el beneficio llegue directamente a la población y que el objetivo central es reducir la presión que los combustibles están generando sobre la economía de los hogares. El mandatario también hizo un llamado al Congreso, las distintas bancadas y los partidos políticos para respaldar una respuesta conjunta ante el incremento de los precios. La decisión de concentrar el apoyo exclusivamente en el diésel responde, según el Gobierno, a su mayor incidencia sobre la estructura de costos de la economía.