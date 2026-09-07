Encuesta: 53% de empresas manufactureras en Costa Rica ya utiliza la IA

La incorporación de la inteligencia artificial (IA) ya alcanza a poco más de la mitad de las empresas consultadaspor la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) en su encuesta anual “Perspectivas Empresariales y Valoración de Factores de Competitividad de la Industria Manufacturera, 2026”. Un 53 % señaló utilizar actualmente algún sistema o software de IA, mientras que un 47 % indicó que todavía no lo utiliza.

Los resultados de la encuesta de la CICR muestran además patrones diferentes según el régimen donde opera la empresa. En el Régimen Definitivo, el principal uso se concentra en marketing o ventas (61 %), mientras que en Zona Franca predomina la organización de procesos de administración o gestión empresarial (70 %). Asimismo, el uso en procesos de producción o servicios alcanza un 35 % en Zona Franca, frente a un 26,8 % en el Régimen Definitivo.

Entre las empresas que ya utilizan Inteligencia Artificial, los usos más extendidos son la organización de procesos de administración o gestión empresarial (54,1 %) y marketing o ventas (52,5 %). Seguido por su utilización en actividades de investigación, desarrollo o innovación (36,1 %), gestión contable, de control o financiera (32,8 %) y procesos de producción o servicios (29,5 %).

Entre las empresas del Régimen Definitivo, el 47,1 % utiliza IA y el 52,9 % no lo hace. En Zona Franca, en cambio, su adopción es considerablemente mayor: 7 de cada 10 empresas (71,4 %) ya utilizan algún sistema o software de IA. Por tamaño también se observa una brecha: mientras el 60,6 % de las empresas grandes del Régimen Definitivo utiliza IA, entre las PYME la proporción es de 38,9 %.

Los datos reflejan así una doble brecha: no solo las empresas grandes muestran una mayor adopción de la IA, sino que también presentan un uso más diversificado. Para las PYME, el desafío pasa por facilitar el acceso a conocimientos y capacidades que les permitan incorporar estas herramientas en un conjunto más amplio de procesos y aprovechar su potencial para mejorar la productividad y competitividad.

Entre las empresas consultadas por la CICR que todavía no utilizan Inteligencia Artificial, la principal barrera identificada es la falta de conocimientos especializados dentro de la organización. Un 62,5 % señala que su talento humano actual no cuenta con los conocimientos requeridos en IA. Muy por debajo aparecen los costos asociados a su utilización (29,2 %) y las preocupaciones relacionadas con protección de datos y privacidad (22,9 %).

También existen diferencias según régimen. Entre las empresas del Régimen Definitivo que no utilizan IA, la falta de conocimientos internos es la principal razón (64,3 %), seguida por los costos (26,2 %). En Zona Franca, por su parte, sobresalen las preocupaciones relacionadas con protección de datos y privacidad (83,3 %), seguidas por los costos y la falta de conocimientos, ambos con un 50 %.

La brecha de conocimiento se hace particularmente evidente entre las PYME del Régimen Definitivo que todavía no utilizan IA: Un 73,3 % señala la falta de conocimientos especializados como una de las razones para no incorporarla, frente a un 41,7 % de las empresas grandes.

Entre las PYME aparecen posteriormente los costos (30 %) y la falta de claridad sobre las consecuencias legales de su utilización (23,3 %). En las empresas grandes adquieren mayor relevancia las preocupaciones relacionadas con protección de datos y privacidad (33,3 %).

Los resultados de la encuesta no evidencian hasta ahora un efecto negativo de la Inteligencia Artificial sobre la cantidad de trabajadores de las empresas manufactureras que la utilizan. Un 95,1 % de estas empresas indicó que el número de colaboradores no ha cambiado como consecuencia de la incorporación de IA, sin diferencias significativas por régimen o tamaño.

Solo un 1,6 % reportó una reducción y otro 1,6 % un aumento en la cantidad de trabajadores.