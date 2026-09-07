Encuesta: 53% de empresas manufactureras en Costa Rica ya utiliza la IA

Por revistaeyn.com
La incorporación de la inteligencia artificial (IA) ya alcanza a poco más de la mitad de las empresas consultadaspor la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) en su encuesta anual “Perspectivas Empresariales y Valoración de Factores de Competitividad de la Industria Manufacturera, 2026”. Un 53 % señaló utilizar actualmente algún sistema o software de IA, mientras que un 47 % indicó que todavía no lo utiliza.
Entre las empresas del Régimen Definitivo, el 47,1 % utiliza IA y el 52,9 % no lo hace. En Zona Franca, en cambio, su adopción es considerablemente mayor: 7 de cada 10 empresas (71,4 %) ya utilizan algún sistema o software de IA. Por tamaño también se observa una brecha: mientras el 60,6 % de las empresas grandes del Régimen Definitivo utiliza IA, entre las PYME la proporción es de 38,9 %.
Entre las empresas que ya utilizan Inteligencia Artificial, los usos más extendidos son la organización de procesos de administración o gestión empresarial (54,1 %) y marketing o ventas (52,5 %). Seguido por su utilización en actividades de investigación, desarrollo o innovación (36,1 %), gestión contable, de control o financiera (32,8 %) y procesos de producción o servicios (29,5 %).
Los resultados de la encuesta de la CICR muestran además patrones diferentes según el régimen donde opera la empresa. En el Régimen Definitivo, el principal uso se concentra en marketing o ventas (61 %), mientras que en Zona Franca predomina la organización de procesos de administración o gestión empresarial (70 %). Asimismo, el uso en procesos de producción o servicios alcanza un 35 % en Zona Franca, frente a un 26,8 % en el Régimen Definitivo.
Los datos reflejan así una doble brecha: no solo las empresas grandes muestran una mayor adopción de la IA, sino que también presentan un uso más diversificado. Para las PYME, el desafío pasa por facilitar el acceso a conocimientos y capacidades que les permitan incorporar estas herramientas en un conjunto más amplio de procesos y aprovechar su potencial para mejorar la productividad y competitividad.
Entre las empresas consultadas por la CICR que todavía no utilizan Inteligencia Artificial, la principal barrera identificada es la falta de conocimientos especializados dentro de la organización. Un 62,5 % señala que su talento humano actual no cuenta con los conocimientos requeridos en IA. Muy por debajo aparecen los costos asociados a su utilización (29,2 %) y las preocupaciones relacionadas con protección de datos y privacidad (22,9 %).
También existen diferencias según régimen. Entre las empresas del Régimen Definitivo que no utilizan IA, la falta de conocimientos internos es la principal razón (64,3 %), seguida por los costos (26,2 %). En Zona Franca, por su parte, sobresalen las preocupaciones relacionadas con protección de datos y privacidad (83,3 %), seguidas por los costos y la falta de conocimientos, ambos con un 50 %.
La brecha de conocimiento se hace particularmente evidente entre las PYME del Régimen Definitivo que todavía no utilizan IA: Un 73,3 % señala la falta de conocimientos especializados como una de las razones para no incorporarla, frente a un 41,7 % de las empresas grandes.
Entre las PYME aparecen posteriormente los costos (30 %) y la falta de claridad sobre las consecuencias legales de su utilización (23,3 %). En las empresas grandes adquieren mayor relevancia las preocupaciones relacionadas con protección de datos y privacidad (33,3 %).
Los resultados de la encuesta no evidencian hasta ahora un efecto negativo de la Inteligencia Artificial sobre la cantidad de trabajadores de las empresas manufactureras que la utilizan. Un 95,1 % de estas empresas indicó que el número de colaboradores no ha cambiado como consecuencia de la incorporación de IA, sin diferencias significativas por régimen o tamaño.
Solo un 1,6 % reportó una reducción y otro 1,6 % un aumento en la cantidad de trabajadores.