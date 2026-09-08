Walmart acelera su expansión en Guatemala con dos nuevas tiendas

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Estas aperturas representan una importante apuesta por la dinamización de la economía guatemalteca y la generación de más de 45 empleos directos.

Por revistaeyn.com Walmart inauguró dos nuevas sucursales en el interior de Guatemala: Despensa Familiar Santa Cruz Verapaz, en Alta Verapaz; y Maxi Despensa Jocotenango, en Sacatepéquez. Estas aperturas representan una importante apuesta por la dinamización de la economía, la generación de más de 45 empleos directos. La llegada de ambas tiendas refleja el esfuerzo constante de la compañía por acercar su oferta comercial a más comunidades, combinando un surtido de calidad con instalaciones modernas que incorporan tecnologías ecoamigables y diseño inclusivo.

“Estas aperturas nos permiten seguir invirtiendo en el interior del país, crear nuevas oportunidades de trabajo y brindar una experiencia de compra cómoda, moderna y accesible para todos nuestros clientes”, mencionó Luis Arturo Ramírez, subgerente de Asuntos Corporativos de Walmart. La nueva Despensa Familiar Santa Cruz Verapaz abrió recientemente sus puertas en la Plaza Comercial Santa Cruz, ubicada en el kilómetro 196.5 de la Ruta CA-14, Caserío Saquijá, en Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. Su integración a la plaza comercial permite a las familias del municipio realizar sus compras en un entorno conveniente que ofrece facilidades de parqueo para vehículos y motocicletas, además de acceso a otros servicios y comercios locales. Con una extensión de 459 metros cuadrados de piso de venta, Despensa Familiar Santa Cruz ofrece una selección de más de 3,100 ítems enfocados en la canasta básica, artículos de limpieza, cuidado personal, carnes, embutidos, frutas y verduras.