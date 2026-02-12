Finanzas

Monto negociado en mercado de valores de Nicaragua se incrementó un 55 % en 2025

En cuanto a la composición, el mercado primario —donde se colocan nuevas emisiones— mostró mayor profundidad y participación más diversificada y su volumen aumentó más de 60 %, reporta la Bolsa de Valores de Nicaragua.

Por revistaeyn.com El mercado de capitales nicaragüense cerró 2025 con un desempeño que confirma su proceso de consolidación y expansión. De acuerdo con el boletín trimestral de la Bolsa de Valores de Nicaragua (BVN), el monto total negociado entre 2024 y 2025 registró un incremento superior al 55 %, un salto que evidencia mayor dinamismo en las operaciones y un crecimiento significativo en los volúmenes transados. En 2024 el volumen negociado fue de US$1.025 millones y en 2025 cerró con US$1.591 millones. Este avance de más de US$566 millones se dio en un entorno macroeconómico estable, caracterizado por inflación contenida, equilibrio fiscal y un tipo de cambio predecible, condiciones que fortalecieron la confianza de inversionistas y emisores.

El contexto permitió no solo ampliar los montos en dólares colocados en el mercado, sino también profundizar la actividad en los distintos segmentos de negociación, apunta la BVN. En cuanto a la composición, el mercado primario —donde se colocan nuevas emisiones— mostró mayor profundidad y participación más diversificada. Su volumen aumentó más de 60 %, lo que significa que más empresas acudieron a la Bolsa como alternativa de financiamiento, ampliando la base de emisores y reduciendo la dependencia exclusiva del crédito bancario. Las colocaciones incluyeron principalmente instrumentos de renta fija como papel comercial, bonos y letras, diseñados según las necesidades de flujo y plazo de cada entidad. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Por su parte, el mercado secundario —donde los inversionistas intercambian valores ya emitidos— continuó desempeñando un rol clave al ofrecer liquidez y facilitar la formación transparente de precios. La operativa 100 % electrónica, con procesos de calce automatizados varias veces al día, contribuyó a mejorar la eficiencia, la trazabilidad y la seguridad de cada transacción. El mercado de deuda en córdobas tuvo un crecimiento anual de 44,6 % y un volumen de 41.720 millones de córdobas (equivalentes a US$1.139 millones). Por su parte, el mercado de dólares tuvo un alza de 367,7 %, pasando de US$53 millones a US$248 millones por una mayor colocación de letras del Banco Central de Nicaragua.