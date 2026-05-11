Empresarios celebran que Costa Rica concluyó las negociaciones para integrarse al CPTPP

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Actualmente, el CPTPP agrupa a economías que representan cerca del 15 % del PIB mundial y un mercado aproximado de 600 millones de consumidores, consolidándose como uno de los bloques comerciales de mayor alcance global.

Por revistaeyn.com La incorporación de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) dio un paso decisivo luego de que los países miembros del bloque y el gobierno costarricense anunciaran la conclusión sustantiva de las negociaciones para el ingreso del país al acuerdo comercial, considerado uno de los más importantes y modernos del mundo. El anuncio confirma que las partes lograron estabilizar un entendimiento sobre los principales elementos de la negociación, los cuales serán incorporados en el Protocolo de Adhesión que deberá pasar ahora por revisión legal y posterior trámite legislativo en Costa Rica.

El proceso fue liderado por el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX) en coordinación con diversas instituciones públicas. Durante las negociaciones, el país fue sometido a una evaluación integral de su marco normativo y se discutieron aspectos relacionados con acceso a mercados para bienes y servicios, inversión, servicios financieros, compras públicas, empresas propiedad del Estado y movilidad temporal de personas de negocios. El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, calificó el cierre de las negociaciones como un hito para la estrategia comercial costarricense. “Este gran logro marca un hito en la estrategia de inserción internacional de Costa Rica, que refleja el compromiso del país con una apertura comercial inteligente, la atracción de inversión de calidad y una mayor integración en cadenas globales de valor”, afirmó el jerarca. Según Tovar, la adhesión permitirá diversificar mercados, ampliar oportunidades para los sectores productivos y fortalecer la resiliencia de la economía costarricense frente a un contexto internacional cada vez más competitivo. Con su ingreso al CPTPP, Costa Rica se convertirá en el miembro número 13 del bloque y obtendrá acceso preferencial a mercados con los que actualmente no mantiene tratados comerciales vigentes, entre ellos Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi Darussalam y Vietnam. Además, modernizará las disciplinas comerciales con socios estratégicos con los que ya tiene acuerdos, como Canadá, Chile, México, Perú, Reino Unido y Singapur.