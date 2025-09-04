Francia multa a Google y a Shein por las 'cookies'

POR EFE

Francia ha multado a Google con 325 millones de euros por presentar publicidad en el correo de los usuarios de Gmail sin su acuerdo y por aplicar 'cookies' sin un consentimiento válido y a Shein con 150 millones por imponer 'cookies' sin el visto bueno de los internautas y por no informarles correctamente.

En un comunicado, la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) destaca que estas sanciones se enmarcan en su estrategia global que lleva aplicando desde hace más de cinco años sobre las 'cookies', pequeños ficheros que se almacenan en los equipos que se conectan a las webs que visitan y que éstas utilizan con mucha frecuencia para enviarles publicidad de forma selectiva.

En el caso de Google, el gendarme francés de la actividad digital justifica la sanción en primer lugar porque a los usuarios de la mensajería Gmail se les intercalan pestañas de 'promociones' y 'redes sociales' de forma que aparecen anuncios publicitarios en forma de mensajes.