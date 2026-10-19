Grupo Volkswagen planea una congelación salarial hasta 2030, según reportes

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Según informó el diario Süddeutsche Zeitung, que citó documentos internos de la empresa, "el mayor grupo automovilístico europeo tiene previsto congelar los salarios de muchos de sus 600.000 empleados en todo el mundo hasta 2030".

Por Agencia EFE El fabricante alemán de coches Grupo Volkswagen, al que pertenecen marcas como VW, Seat y Cupra, Audi y Porche, planea una congelación salarial en su plantilla hasta 2030 para ahorrar costes, como medida añadida a las de ajuste ya presentadas y que incluyen despidos de decenas de miles de empleados. Según informó el diario Süddeutsche Zeitung, que citó documentos internos de la empresa, "el mayor grupo automovilístico europeo tiene previsto congelar los salarios de muchos de sus 600.000 empleados en todo el mundo hasta 2030".

De acuerdo con los planes de la compañía citados por las páginas económicas del diario, la congelación salarial "supondría para los afectados una pérdida real de ingresos de alrededor del diez por ciento". La medida afectaría a todos los centros donde produce el consorcio, pues, "todas las marcas, regiones y empresas" del Grupo Volkswagen tendrían que contribuir de forma razonable a los objetivos de ahorro, según los documentos recogidos por el Süddeutsche Zeitung. El consorcio automovilístico alemán rechazó comentar la noticia, que calificó de especulativa. IG Metall, el sindicato mayoritario del sector, tachó por su parte de "absurdo" el "plan de la dirección". Frente a la perspectiva de una congelación, "el comité de empresa mundial prevé una fuerte resistencia", avisó IG Metall este lunes en un comunicado.