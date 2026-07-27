Porsche recortará uno de cada cinco empleos para 2035

Por revistaeyn.com
El fabricante alemán de automóviles de lujo Porsche recortará alrededor de uno de cada cinco puestos de trabajo para 2035, eliminando un total de 9,000 empleos, mientras su empresa matriz, Volkswagen, y sus distintas marcas reestructuran sus operaciones ante la débil demanda y la fuerte competencia.
En un acuerdo anunciado, tras varios meses de negociaciones, la dirección de Porsche y los representantes de los trabajadores acordaron 5,000 despidos adicionales, evitando los despidos forzosos mediante medidas como la no sustitución de personal que se jubile o renuncie, así como programas de retiro voluntario.
Estas medidas se suman a un primer paquete de 3,900 recortes de empleo acordado en febrero de 2025 y a otros 500 puestos cuya eliminación fue anunciada este año por el director ejecutivo, Michael Leiters, en relación con el cierre de subsidiarias.
Porsche contaba con una plantilla de aproximadamente 42,600 empleados al cierre de 2024.
Al asumir la dirección general a comienzos de este año, Leiters recibió la misión de reestructurar el negocio después de que las ventas en el que alguna vez fue el altamente rentable mercado chino de Porsche se desplomaran y su estrategia de vehículos eléctricos perdiera impulso.
Los recortes de empleo corresponden aproximadamente a la caída en el volumen de ventas, afirmó Daniel Schwarz, analista del sector automotriz del banco de inversión Metzler. "Son inevitables para reducir costos, ya que no se espera un regreso a un fuerte crecimiento en China", señaló.
Otros fabricantes alemanes de automóviles, como Mercedes-Benz y BMW, también están reduciendo costos mientras afrontan la transición hacia los vehículos eléctricos en una competencia cada vez más intensa con los fabricantes chinos, al tiempo que absorben el impacto de los elevados aranceles.
El acuerdo anunciado por Porsche también incluye garantías para mantener abiertas sus plantas durante otros cinco años, hasta finales de 2035, además de inversiones por 2,100 millones de euros (2,390 millones de dólares) en su principal fábrica de Stuttgart-Zuffenhausen y en su centro de investigación y desarrollo de Weissach, informaron la empresa y el comité de empresa en un comunicado.
El anuncio se produjo después de una reunión del consejo de supervisión de Porsche celebrada el miércoles pasado, en la que el órgano aprobó los recortes adicionales.
El predecesor de Leiters, Oliver Blume, continúa siendo director ejecutivo de Volkswagen, tras poner fin a la doble función de liderazgo que desempeñaba y que había sido cuestionada por muchos inversionistas.
Ahora, Blume impulsa un plan para duplicar los recortes de empleo en todo el Grupo Volkswagen hasta alcanzar los 100,000 puestos, medidas que, según afirma, son necesarias para mantener la competitividad frente a la creciente presencia de más marcas chinas en Europa.
Asimismo, ha advertido que cuatro fábricas del grupo, incluida una perteneciente a la marca premium Audi, podrían enfrentar el cierre después de 2030.