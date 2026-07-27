Porsche recortará uno de cada cinco empleos para 2035

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Otros fabricantes alemanes de automóviles, como Mercedes-Benz y BMW, también están reduciendo costos mientras afrontan la transición hacia los vehículos eléctricos en una competencia cada vez más intensa con los fabricantes chinos.

Por revistaeyn.com El fabricante alemán de automóviles de lujo Porsche recortará alrededor de uno de cada cinco puestos de trabajo para 2035, eliminando un total de 9,000 empleos, mientras su empresa matriz, Volkswagen, y sus distintas marcas reestructuran sus operaciones ante la débil demanda y la fuerte competencia. En un acuerdo anunciado, tras varios meses de negociaciones, la dirección de Porsche y los representantes de los trabajadores acordaron 5,000 despidos adicionales, evitando los despidos forzosos mediante medidas como la no sustitución de personal que se jubile o renuncie, así como programas de retiro voluntario.

Estas medidas se suman a un primer paquete de 3,900 recortes de empleo acordado en febrero de 2025 y a otros 500 puestos cuya eliminación fue anunciada este año por el director ejecutivo, Michael Leiters, en relación con el cierre de subsidiarias. Porsche contaba con una plantilla de aproximadamente 42,600 empleados al cierre de 2024. Al asumir la dirección general a comienzos de este año, Leiters recibió la misión de reestructurar el negocio después de que las ventas en el que alguna vez fue el altamente rentable mercado chino de Porsche se desplomaran y su estrategia de vehículos eléctricos perdiera impulso. Los recortes de empleo corresponden aproximadamente a la caída en el volumen de ventas, afirmó Daniel Schwarz, analista del sector automotriz del banco de inversión Metzler. "Son inevitables para reducir costos, ya que no se espera un regreso a un fuerte crecimiento en China", señaló.