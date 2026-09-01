LG Electronics amplía su producción con una nueva fábrica inteligente en Brasil

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Con una superficie aproximada de 770.000 metros cuadrados, la fábrica de Paraná tendrá capacidad para producir alrededor de 600.000 refrigeradores al año, lo que representa una unidad cada 14 segundos.

Por revistaeyn.com LG Electronics reforzó su estrategia de expansión en América Latina con la apertura de una nueva planta de electrodomésticos en Paraná, Brasil, una instalación que combina automatización, inteligencia artificial y robótica para elevar la capacidad productiva y fortalecer la cadena de suministro regional. La compañía surcoreana destinó aproximadamente US$310 millones para poner en marcha esta fábrica, que se convierte en su segunda instalación de producción de electrodomésticos en Brasil. La nueva infraestructura se suma a la planta ubicada en Manaos, Amazonas, que opera desde hace cerca de 30 años.

Con una superficie aproximada de 770.000 metros cuadrados, la fábrica de Paraná tendrá capacidad para producir alrededor de 600.000 refrigeradores al año, lo que representa una unidad cada 14 segundos. En una primera etapa, la producción estará dirigida principalmente al mercado brasileño, aunque la visión de LG contempla convertir las instalaciones en un punto estratégico para el abastecimiento y eventual exportación hacia otros mercados latinoamericanos. Uno de los principales atributos de la nueva planta es la incorporación de tecnologías de producción inteligente. La instalación utiliza herramientas de inteligencia artificial para inspeccionar los productos y sistemas robóticos destinados a automatizar diferentes etapas de fabricación.