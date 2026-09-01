LG Electronics amplía su producción con una nueva fábrica inteligente en Brasil

Por revistaeyn.com
LG Electronics reforzó su estrategia de expansión en América Latina con la apertura de una nueva planta de electrodomésticos en Paraná, Brasil, una instalación que combina automatización, inteligencia artificial y robótica para elevar la capacidad productiva y fortalecer la cadena de suministro regional.
La compañía surcoreana destinó aproximadamente US$310 millones para poner en marcha esta fábrica, que se convierte en su segunda instalación de producción de electrodomésticos en Brasil. La nueva infraestructura se suma a la planta ubicada en Manaos, Amazonas, que opera desde hace cerca de 30 años.
Con una superficie aproximada de 770.000 metros cuadrados, la fábrica de Paraná tendrá capacidad para producir alrededor de 600.000 refrigeradores al año, lo que representa una unidad cada 14 segundos.
En una primera etapa, la producción estará dirigida principalmente al mercado brasileño, aunque la visión de LG contempla convertir las instalaciones en un punto estratégico para el abastecimiento y eventual exportación hacia otros mercados latinoamericanos.
Uno de los principales atributos de la nueva planta es la incorporación de tecnologías de producción inteligente. La instalación utiliza herramientas de inteligencia artificial para inspeccionar los productos y sistemas robóticos destinados a automatizar diferentes etapas de fabricación.
Esta combinación de automatización y sistemas de inspección busca elevar la uniformidad de los procesos, mejorar los estándares de calidad y aumentar la eficiencia de la operación, al tiempo que contribuye a generar condiciones laborales más seguras.
La producción también responde a las particularidades del consumidor brasileño. Los refrigeradores fabricados en Paraná fueron desarrollados con el respaldo del equipo local de investigación y desarrollo de LG, integrado por alrededor de 40 especialistas que estudian las necesidades y hábitos de los hogares del país.
Los equipos están preparados para operar con los sistemas eléctricos de 127 y 220 voltios, habituales en Brasil, además de incorporar características pensadas para enfrentar las condiciones de calor y humedad del territorio. Algunos modelos incluyen tecnología LED para sanitizar el interior y ayudar a limitar la proliferación de bacterias.
Para LG, la fabricación local permitirá reducir la dependencia de productos importados y acortar los tiempos de entrega hasta en 80 %, otorgando mayor capacidad para responder a cambios en la demanda.
La empresa prevé que, a mediano y largo plazo, Paraná evolucione hacia un centro productivo estratégico para América Latina, con mayor flexibilidad para enfrentar modificaciones en las cadenas globales de suministro y atender las necesidades de los distintos mercados de la región.