Guatemala gana peso en autopartes: Yazaki anuncia segunda planta en San Marcos

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La firma japonesa instalará una nueva operación en Pajapita, San Marcos, con una inversión inicial anunciada de US$250 millones y 3.500 empleos proyectados. El movimiento consolida a Guatemala como plataforma de manufactura automotriz para Norteamérica y eleva el perfil del país en la lógica del nearshoring.

Por: revistaeyn.com / Agencias La decisión de la compañía Yazaki de abrir una segunda planta en Guatemala marca algo más que una expansión industrial: confirma que el país empieza a ganar tracción como nodo de manufactura automotriz en Centroamérica. La nueva planta será instalada en Pajapita, San Marcos, y, según el anuncio oficial del Gobierno, implicará una inversión inicial de US$250 millones y la creación de 3.500 empleos. El proyecto fue formalizado mediante un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Economía y Yazaki North America.

Para Guatemala, el anuncio tiene una doble lectura. En lo inmediato, representa empleo formal, inversión y actividad económica en el occidente del país. Pero, en una mirada más estratégica, refuerza la idea de que el país puede escalar en cadenas de valor más sofisticadas, en especial en manufactura eléctrica y electrónica vinculada al sector automotor.

Inversión con historia

Yazaki no llega desde cero. En junio de 2022, la compañía anunció la instalación de su planta piloto en Ayutla, San Marcos, con una inversión cercana a US$10 millones y una meta de hasta 1.000 empleos. La fábrica fue inaugurada en febrero de 2023 y comenzó produciendo arneses eléctricos para vehículos, un segmento clave dentro del sistema de autopartes. Ese antecedente es importante porque muestra que la segunda planta no responde a una apuesta exploratoria, sino a una expansión sobre una operación ya en marcha. Desde la perspectiva empresarial, el movimiento de Yazaki envía una señal concreta: Guatemala está siendo validada como plataforma industrial para abastecer cadenas automotrices orientadas principalmente a Norteamérica. La ubicación en San Marcos, cerca de la frontera con México, no es un dato menor. Combina cercanía logística con el principal mercado regional, acceso a corredores de exportación y una lógica clara de nearshoring, en la que las empresas buscan producir más cerca de sus destinos finales para reducir riesgos, tiempos y costos.

Ese factor geográfico ayuda a entender por qué Yazaki eligió primero Ayutla y ahora Pajapita. La compañía ya había destacado oficialmente que su operación guatemalteca se ubica en el occidente del país, sobre la frontera mexicana, como parte de su estrategia regional de manufactura. Además, el grupo viene mostrando que Guatemala ocupa un lugar relevante en su huella centroamericana, después de su experiencia previa en otros mercados de la región.

Impacto simbólico