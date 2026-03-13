Exportadores de Guatemala destacan avances para entrada en vigor de Acuerdo con EEUU

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AGEXPORT señaló que continuará trabajando con el Gobierno para avanzar en la eliminación del arancel del 10 % que todavía afecta a cerca del 30 % de los productos que quedaron fuera del acuerdo inicial.

Por revistaeyn.com El sector exportador guatemalteco reconoció la finalización del proceso interno que permitirá la puesta en marcha del Acuerdo de Comercio Recíproco entre Guatemala y Estados Unidos, un instrumento que busca fortalecer el intercambio bilateral y generar mayores oportunidades para los productores y empresarios de ambos países. La Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) valoró que el Gobierno guatemalteco haya completado los procedimientos internos requeridos para activar el acuerdo, un paso que consideran clave para brindar mayor certidumbre a los actores que participan en el comercio internacional.

Según el gremio exportador, este avance representa un hito en la relación económica entre Guatemala y Estados Unidos, uno de los principales destinos de las exportaciones guatemaltecas. En ese contexto, AGEXPORT destacó la reciente visita al país de Luke Lindberg, subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), quien sostuvo encuentros con autoridades del Gobierno y representantes del sector privado. Durante su estadía, Lindberg se reunió con el presidente Bernardo Arévalo y con varios ministros del gabinete, incluidos los titulares de Economía, Agricultura, Energía y Minas, y Salud. En estas reuniones se abordaron diversos temas relacionados con el comercio bilateral, la cooperación agrícola y la agenda regulatoria que incide en el intercambio entre ambos países.