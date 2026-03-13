Exportadores de Guatemala destacan avances para entrada en vigor de Acuerdo con EEUU

Por revistaeyn.com
El sector exportador guatemalteco reconoció la finalización del proceso interno que permitirá la puesta en marcha del Acuerdo de Comercio Recíproco entre Guatemala y Estados Unidos, un instrumento que busca fortalecer el intercambio bilateral y generar mayores oportunidades para los productores y empresarios de ambos países.
La Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) valoró que el Gobierno guatemalteco haya completado los procedimientos internos requeridos para activar el acuerdo, un paso que consideran clave para brindar mayor certidumbre a los actores que participan en el comercio internacional.
Según el gremio exportador, este avance representa un hito en la relación económica entre Guatemala y Estados Unidos, uno de los principales destinos de las exportaciones guatemaltecas.
En ese contexto, AGEXPORT destacó la reciente visita al país de Luke Lindberg, subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), quien sostuvo encuentros con autoridades del Gobierno y representantes del sector privado.
Durante su estadía, Lindberg se reunió con el presidente Bernardo Arévalo y con varios ministros del gabinete, incluidos los titulares de Economía, Agricultura, Energía y Minas, y Salud. En estas reuniones se abordaron diversos temas relacionados con el comercio bilateral, la cooperación agrícola y la agenda regulatoria que incide en el intercambio entre ambos países.
Entre los asuntos discutidos se encuentra la ruta para la implementación del E10, una mezcla de combustible que incorpora etanol y que, según las autoridades guatemaltecas, contribuirá a una matriz energética más limpia y con beneficios ambientales.
Asimismo, se analizó la creación de una ventanilla única para agilizar los trámites vinculados al comercio y la inversión. Este mecanismo busca coordinar el trabajo entre instituciones como los ministerios de Salud, Agricultura, Energía y Minas y Economía, con el objetivo de facilitar procesos administrativos para las empresas.
Las autoridades también discutieron avances regulatorios en materia sanitaria y técnica, entre ellos el fortalecimiento de la agencia nacional de regulación sanitaria —actualmente clasificada en Nivel 1— con miras a alcanzar estándares internacionales más altos. Además, se revisó el progreso del Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado Frontal de Alimentos Preenvasados, recordando que cualquier normativa deberá armonizarse dentro del proceso de integración regional.
En paralelo, la delegación estadounidense participó en un diálogo con representantes del sector privado en las instalaciones de la Asociación Nacional del Café (Anacafé), donde se reunieron empresarios y miembros del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) para analizar oportunidades de cooperación económica.