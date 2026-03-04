Relocalización industrial impacta demanda de parques logísticos en Guatemala

Empresas & Management

El sur metropolitano de Guatemala ha comenzado a jugar un rol determinante en la oferta de infraestructura adecuada para el "nearshoring" o relocalización de operaciones industriales.

Por revistaeyn.com Durante los últimos dos años, el "nearshoring" o relocalización de operaciones industriales se ha convertido en una de las palabras más repetidas en foros empresariales, análisis económicos y discursos institucionales. Surge la pregunta si Guatemala está preparada para competir por esa inversión.

Guatemala ha mantenido un crecimiento del PIB cercano al 4 % anual, un ritmo moderado pero estable dentro del contexto regional. Esa estabilidad macroeconómica es un activo. Sin embargo, el crecimiento por sí solo no atrae inversión productiva. Lo que la atrae es infraestructura lista. El nearshoring aterriza en parques industriales, en bodegas operativas, en nodos logísticos conectados a rutas estratégicas. Las empresas que reconfiguran sus cadenas de suministro no buscan promesas a cinco años; buscan metros disponibles hoy. “Si Guatemala quiere consolidarse como hub regional, la conversación debe evolucionar. No basta con decir que tenemos tratados comerciales, ubicación geográfica favorable o ventana demográfica. La competitividad se mide en capacidad instalada y en la experiencia de quienes desarrollan esa infraestructura", señala Hugo Bosque, CEO de Nempresa.