Hábitos que te ayudarán a ser más feliz y conectar con el presente

El ser humano está llamado a ser feliz, es parte de su naturaleza, pero muchas veces no la relacionamos con el presente y vivimos en un estado cada vez más alejado de ella.

Por ejemplo, paradójicamente el workalcoholic (adicto al trabajo) se aburre (o desespera) cuando no trabaja y al momento de descansar o tomarse vacaciones no puede bajarse del tren “productivo”. Solo es “feliz” cuando está en movimiento generando esa adrenalina a la que se hizo adicto y no encuentra plenitud por fuera de eso. Esa insatisfacción que muchas veces se siente es pura desconexión de nuestro “bien-estar” de origen.