Empresas & Management

Huawei facturó US$59.787 millones en el primer semestre, un 3,94 % más

Huawei, que no cotiza en bolsa, se colocó en lo más alto de la tabla de vendedores de teléfonos inteligentes en el país asiático al cierre del segundo trimestre.

Por Agencia EFE La tecnológica china Huawei facturó US$59.787 millones durante el primer semestre de 2025, lo que supone un aumento del 3,94 % en términos interanuales. Según informó su compañía matriz en un informe remitido a la Cámara de Compensación de Shanghái, sus beneficios se situaron en US$5.206 millones, dato que supone un descenso del 32,2 % con respecto a la primera mitad de 2024.

Huawei, que no cotiza en bolsa, se colocó en lo más alto de la tabla de vendedores de teléfonos inteligentes ('smartphones') en el país asiático al cierre del segundo trimestre, la primera vez que lo consiguió en más de cuatro años, informó recientemente la consultora especializada IDC. Concretamente, según los datos de IDC, Huawei vendió entre abril y junio unos 12,5 millones de teléfonos, aglutinando una cuota de mercado del 18,1 % en China. Pese a alzarse con el liderato, las ventas de terminales de Huawei cayeron un 3,4 % interanual en el marco de la ralentización general del sector (-4 %). Huawei ya había logrado colocarse como segundo mayor vendedor en China en el primer trimestre tras elevar sus ventas en un 10 % interanual, tras su particular travesía por el desierto a causa de las sanciones que le impuso Estados Unidos hace más de un lustro.