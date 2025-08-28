MercadoLibre invertirá US$135 millones en Chile para nuevos centros

POR EFE

El gigante argentino de comercio electrónico y servicios financieros digitales MercadoLibre anunció este miércoles una inversión de 135 millones de dólares para levantar dos nuevos centros de operación en Chile.

"Chile necesita crecer y nosotros confiamos en el futuro de Chile. Eso requiere nuevas capacidades e instalaciones para seguir en esa senda", afirmó a la prensa local el vicepresidente de Países Andinos de Mercado Libre, Alan Meyer.

Los recursos, detalló la compañía, se destinarán a la construcción de 100.000 metros cuadrados para un segundo centro de distribución y almacenamiento en Colina, en la zona norte de la capital chilena, lo que permitirá duplicar la capacidad operativa de diversos vendedores de la plataforma en línea.

Además, MercadoLibre abrirá un centro regional de operaciones en Concepción, capital de la sureña región de Biobío y la tercera ciudad de mayor relevancia demográfica en Chile, proyecto que se sumará al espacio de distribución de 4.100 metros cuadrados habilitado en 2021 en San Pedro de la Paz.