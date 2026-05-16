IA empresarial abierta para acelerar el trabajo de agentes inteligentes

Por: Claudia Contreras - Revistaeyn.com

Agentes IA que se comunican entre sí, resuelven tareas y anticipan riesgos al ser humano. La adopción masiva de la IA en las empresas no dependerá únicamente de modelos más avanzados, sino de infraestructuras capaces de operar estos entornos de forma fiable, segura y gobernada.

Esta semana, Red Hat, el proveedor líder mundial de soluciones de software de código abierto (open source) para empresas, propuso desde Atlanta una evolución de la infraestructura empresarial apoyada en la nube híbrida, la automatización y las plataformas abiertas.

Matt Hicks, CEO de la firma, planteó que los equipos de IT operan hoy entornos más complejos que hace dos años, pero sin presupuestos al mismo ritmo, y además deben sostener sistemas heredados mientras empujan iniciativas de IA.

Esa tensión, dijo, es el “villano” real de la IT empresarial porque obliga a modernizar, asegurar, operar e innovar al mismo tiempo, con los mismos recursos.

En 2026, esa lectura encaja con el consenso de la industria: el híbrido dejó de ser transición y se convirtió en modelo operativo, mientras la IA elevó la presión sobre infraestructura, gobierno y costos.

En esa línea, Stephen Watt, Distinguished Engineer & Vice President, Office of the CTO en Red Hat, planteó: “No es ningún secreto que la industria tecnológica está adoptando con rapidez el desarrollo de software agéntico para convertir procesos de negocio en flujos de trabajo completamente autónomos con agentes de IA”.

En otras palabras, a medida que los agentes IA asumen tareas dentro de la empresa, los humanos también se ven retados para analizar resultados hechos por IA. Encima, la adopción 24/7 de agentes IA implica gastar tokens por segundo que pueden erosionar los márgenes de las empresas.

“La mayoría de estas soluciones se ofrecen mediante un enfoque de modelo como servicio, lo que apunta a desencadenar una versión de la paradoja de la nube aplicada a la IA: la paradoja agéntica”, dijo Watt.

El experto de Red Hat subrayó que ni las empresas se pueden quedar sin humanos, ni el presupuesto IT debe gastarse en tokens.

“La conversación ya no debería centrarse en qué nube o qué proveedor usar, sino en sobre qué base construir para no romper lo crítico del negocio”, agregó el CEO de Red Hat. Su empresa se dedica al desarrollo, mantenimiento y soporte de tecnologías de nube híbrida, plataformas de sistemas operativos (como RHEL), middleware, almacenamiento y virtualización.