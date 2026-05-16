Centroamérica & Mundo

OMM: Probabilidad de que ocurra fenómeno El Niño es de hasta un 80 %

El Niño podría empujar a más familias hacia una situación de vulnerabilidad, al provocar aridez en el Corredor Seco de Centroamérica y alterar los patrones de precipitación y temperatura en la región.

Por revistaeyn.com La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP) refuerzan la coordinación y el apoyo a los gobiernos de América Latina y el Caribe, ante los pronósticos de El Niño. El Niño podría empujar a más familias hacia una situación de vulnerabilidad, al provocar aridez en el Corredor Seco de Centroamérica y alterar los patrones de precipitación y temperatura en la región. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) sitúa la probabilidad de este fenómeno entre un 70% y un 80%, alcanzando su máxima intensidad a finales de año.

Las agencias también alertaron de que los elevados precios internacionales de combustibles, fertilizantes y alimentos pueden agravar la situación, al reducir el poder adquisitivo de las familias y aumentar la presión sobre los sistemas de protección social y las respuestas humanitarias. El panel se inauguró con la presentación de Julian Baéz, Director de la Oficina Regional para las Américas de la OMM, quien alertó que el fenómeno se espera que tenga consecuencias moderadas a graves. El impacto previsto es aumento de precipitaciones en Sudamérica, lo que puede traducirse en inundaciones y un déficit de lluvias en Centroamérica y Norteamérica. La preparación importa porque los presupuestos se reducen, pero las necesidades humanitarias impulsadas por el clima – y potencialmente por El Niño en los próximos meses- aumentan en todo el mundo. En este sentido, con la cooperación de las Naciones Unidas, varios países de Centroamérica han activado planes de acción anticipatoria, al alcanzarse umbrales meteorológicos que indican riesgo de escasez de agua. Más de 76.000 personas ya se preparan, con mensajes prácticos, transferencias monetarias, distribución de granos básicos y el seguimiento de estaciones meteorológicas.