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CEO de Cisco: Demanda de IA está impulsando a la industria hacia un 'superciclo de redes'

El fabricante de equipos de redes con sede en California indicó que reducirá alrededor del 5 % de su fuerza laboral, es decir, menos de 4,000 puestos de trabajo, con un costo aproximado de US$1,000 millones.

Por revistaeyn.com El director ejecutivo de Cisco Systems, Chuck Robbins, dijo que el creciente auge en la demanda de herramientas y equipos de inteligencia artificial está empujando a la industria hacia un “superciclo de redes”. Las acciones de la compañía subieron más de un 15 % y se encaminaban a registrar su mejor jornada en más de dos décadas después de que Cisco superara ampliamente sus previsiones de pedidos relacionados con infraestructura de IA e hiperescaladores para el año fiscal. La empresa elevó su proyección de US$5,000 millones a US$9,000 millones.

El fabricante de equipos de redes con sede en California indicó que reducirá alrededor del 5 % de su fuerza laboral, es decir, menos de 4,000 puestos de trabajo, con un costo aproximado de US$1,000 millones, mientras redirige su enfoque hacia segmentos centrados en IA, semiconductores y óptica. “Dada la velocidad a la que se mueve el mercado, necesitamos una rápida reasignación de recursos”, dijo Robbins a CNBC. “Por cierto, muchas de las personas potencialmente afectadas en realidad ocuparán esos puestos”. Manténgase al día con los rápidos movimientos del mercado con InvestingPro — obtenga un 50 % de descuento ahora. Cisco espera reconocer aproximadamente US$450 millones de estos costos en el cuarto trimestre del año fiscal 2026, mientras que el monto restante será reconocido durante el ejercicio fiscal 2027. La empresa describió estos cargos como principalmente basados en efectivo.