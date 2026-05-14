Empresas & Management

Costa Rica: Estas son las carreras y certificaciones que el mercado multinacional busca

El estudio elaborado por CINDE constituye la radiografía más actualizada del capital humano que requiere el ecosistema de inversión extranjera directa de Costa Rica.

Por revistaeyn.com Las empresas multinacionales que operan en Costa Rica están redefiniendo el perfil del talento que necesitan para escalar sus operaciones en suelo nacional. Según el más reciente extracto del estudio Estadísticas Vitales, Carreras de Mayor Demanda, elaborado por CINDE, los tres sectores más dinámicos de la economía costarricense coinciden en demandar profesionales con formación en ingenierías, administración de empresas y finanzas, con divergencias en las especialidades técnicas y certificaciones, según el sector.

“Este estudio nace de la necesidad de darle al ecosistema de formación una brújula concreta. Costa Rica compite globalmente por inversiones de alto valor y eso exige entender con precisión qué talento necesitan las multinacionales hoy y cómo cambian ante la disrupción tecnológica que atravesamos, afirmó Marianela Urgellés, directora General de CINDE. En el sector de servicios corporativos y tecnologías digitales, las carreras universitarias más demandadas son Administración de Empresas, Finanzas y Contaduría e Ingeniería Industrial, seguidas por Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Administración de Negocios con énfasis en Recursos Humanos. Uno de los hallazgos más significativos respecto a 2022 es la diversificación de la demanda. La necesidad genérica de ingenierías vinculadas a informática migró hacia perfiles más específicos como Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Tecnologías de la Información e Ingeniería en Computación, lo que indica que las empresas buscan especialistas con dominio de arquitecturas concretas. En el plano técnico, las especialidades más solicitadas son Ejecutivo Comercial y Servicio al Cliente, Contabilidad y Finanzas, y Administración de Empresas, junto con Informática en Desarrollo de Software, Informática de Redes y Computadoras, Análisis de Datos e Inteligencia Artificial. Las certificaciones específicas más valoradas son Project Management, Six Sigma, Microsoft Azure, AWS, Salesforce Admin, Linux y Python. El sector de ciencias de la vida tiene como enfoque crítico la precisión industrial, el cumplimiento regulatorio estricto y la optimización de procesos. Las carreras universitarias más demandadas son Ingeniería Industrial, Administración de Empresas e Ingeniería de Calidad, esta última con un ingreso directo al tercer puesto que no existía en 2022, lo cual refleja la creciente exigencia de organismos como la FDA y estándares como ISO 13485.