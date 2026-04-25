Iberdrola vende su negocio en México y obtiene US$4.000M

Por: EFE

Según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la transacción incluye una capacidad instalada de 2.600 megavatios (MW) en funcionamiento, de los que 1.368 MW son centrales de ciclo combinado y cogeneración y 1.232 MW, activos eólicos y fotovoltaicos.

También incluye la actividad comercial y la cartera de proyectos de generación, que el comprador pretende poner en operación de acuerdo con sus planes de expansión en el país, añade.

"La operación forma parte de la estrategia de Iberdrola de centrar sus inversiones en sus negocios de redes reguladas de transporte y distribución o generación con contratos a largo plazo y en mercados como los Estados Unidos y el Reino Unido", ha expuesto la compañía.

Por su parte, Cox ha destacado que la adquisición, "con perfecto encaje estratégico con el Grupo", incorpora, además, un ‘pipeline’ de alrededor de 12.000 MW de proyectos renovables en distintas fases de desarrollo y un equipo de más de 800 profesionales, lo que refuerza su capacidad de ejecución y crecimiento futuro en México y en sus regiones estratégicas.