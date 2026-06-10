FMI insta a Guatemala a acelerar reformas fiscales e impulsar infraestructura

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El FMI estima que el crecimiento económico de Guatemala se moderará hasta alrededor del 3.75 % en 2026, aunque prevé una recuperación posterior apoyada por una mayor inversión pública y la implementación de reformas.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Guatemala mantiene una economía resiliente y con sólidos fundamentos macroeconómicos, pero enfrenta desafíos que requieren reformas estructurales, una mayor inversión en infraestructura y cambios en la política fiscal para sostener el crecimiento en los próximos años, según las conclusiones de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que realizó la consulta del Artículo IV correspondiente a 2026. La misión, encabezada por Alex Culiuc, destacó que la economía guatemalteca creció un 4.3 % en 2025, impulsada por el consumo privado y el gasto público, mientras que la inflación cerró en apenas 1.7 %, por debajo de la meta oficial.

Sin embargo, el organismo advirtió que el aumento de los precios del petróleo, derivado de la guerra en Oriente Medio, reducirá las perspectivas de expansión para este año. El FMI estima que el crecimiento económico se moderará hasta alrededor del 3.75 % en 2026, aunque prevé una recuperación posterior apoyada por una mayor inversión pública y la implementación de reformas. Entre las principales recomendaciones figura acelerar la ejecución de la ambiciosa agenda de infraestructura promovida por el Gobierno. El organismo considera que mejorar carreteras, puertos y aeropuertos puede convertirse en un motor para atraer inversión privada, elevar la productividad y reducir los desequilibrios externos. “La ambiciosa agenda de infraestructura de las autoridades ofrece la posibilidad de impulsar una mayor inversión privada y el crecimiento económico y, por ende, para reequilibrar el sector externo”, señaló la misión del FMI al presentar sus conclusiones. Para lograrlo, el organismo recomienda reducir los cuellos de botella en la gestión de proyectos, simplificar las adquisiciones públicas, fortalecer la ley de infraestructura vial prioritaria y ampliar la participación del sector privado mediante asociaciones público-privadas y nuevas leyes para puertos y aeropuertos.