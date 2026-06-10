FMI insta a Guatemala a acelerar reformas fiscales e impulsar infraestructura

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Guatemala mantiene una economía resiliente y con sólidos fundamentos macroeconómicos, pero enfrenta desafíos que requieren reformas estructurales, una mayor inversión en infraestructura y cambios en la política fiscal para sostener el crecimiento en los próximos años, según las conclusiones de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que realizó la consulta del Artículo IV correspondiente a 2026.
La misión, encabezada por Alex Culiuc, destacó que la economía guatemalteca creció un 4.3 % en 2025, impulsada por el consumo privado y el gasto público, mientras que la inflación cerró en apenas 1.7 %, por debajo de la meta oficial.
Sin embargo, el organismo advirtió que el aumento de los precios del petróleo, derivado de la guerra en Oriente Medio, reducirá las perspectivas de expansión para este año.
El FMI estima que el crecimiento económico se moderará hasta alrededor del 3.75 % en 2026, aunque prevé una recuperación posterior apoyada por una mayor inversión pública y la implementación de reformas.
Entre las principales recomendaciones figura acelerar la ejecución de la ambiciosa agenda de infraestructura promovida por el Gobierno. El organismo considera que mejorar carreteras, puertos y aeropuertos puede convertirse en un motor para atraer inversión privada, elevar la productividad y reducir los desequilibrios externos.
“La ambiciosa agenda de infraestructura de las autoridades ofrece la posibilidad de impulsar una mayor inversión privada y el crecimiento económico y, por ende, para reequilibrar el sector externo”, señaló la misión del FMI al presentar sus conclusiones.
Para lograrlo, el organismo recomienda reducir los cuellos de botella en la gestión de proyectos, simplificar las adquisiciones públicas, fortalecer la ley de infraestructura vial prioritaria y ampliar la participación del sector privado mediante asociaciones público-privadas y nuevas leyes para puertos y aeropuertos.
El informe también pone énfasis en la necesidad de fortalecer las finanzas públicas. Aunque reconoce los avances de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), advierte que la carga tributaria permanece estancada alrededor del 12 % del Producto Interno Bruto (PIB), uno de los niveles más bajos de América Latina.
En ese sentido, el FMI considera necesario emprender una reforma fiscal integral que amplíe la base tributaria y aumente la recaudación sin sacrificar la inversión pública.
“La reducción de las brechas sociales y de infraestructura requiere un aumento de los ingresos fiscales”, subrayó el organismo, al tiempo que recomendó evitar medidas que erosionen la base impositiva y avanzar hacia una modernización del sistema tributario.
La misión también instó a fortalecer los mercados financieros mediante una nueva ley de mercado secundario de valores y una legislación para regular el dinero electrónico, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios financieros y movilizar el ahorro interno.
Asimismo, destacó la importancia de reforzar la lucha contra el lavado de dinero, avanzar en medidas de transparencia y combatir la corrupción para mejorar el clima de inversión.
Según el FMI, estas acciones, junto con la reducción de la informalidad y la eliminación de barreras al comercio, serán claves para impulsar un crecimiento más inclusivo y sostenible en Guatemala durante los próximos años.