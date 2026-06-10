Inteligencia E&N

Ranking Seguros 2026: líderes de un sector que crece por encima de la economía

La industria aseguradora centroamericana atraviesa uno de sus momentos más dinámicos de la última década. El crecimiento de los seguros de salud y vida, una mayor conciencia sobre la protección financiera y la acelerada digitalización del sector están redefiniendo el mercado regional y fortaleciendo a las compañías líderes.

Por: Pablo Balcáceres - Estrategia & Negocios La nueva edición del Ranking de Seguros 2026 de Estrategia & Negocios, la única medición regional que compara a las principales aseguradoras de Centroamérica por primas, activos y utilidades, revela una industria que crece por encima de la mayoría de las economías de la región y que enfrenta una profunda transformación impulsada por cambios en los hábitos de los consumidores. Los resultados muestran que la preocupación por la salud y el bienestar sigue siendo uno de los principales motores del negocio. Aunque la pandemia quedó atrás, su impacto dejó una huella permanente: más personas buscan protección médica, seguros de vida y coberturas que les permitan enfrentar riesgos financieros cada vez más complejos.

Un mercado que rompe récords

Los datos recopilados por E&N muestran que varios mercados alcanzaron hitos históricos durante 2025. Panamá superó los US$2.100 millones en primas suscritas, mientras que El Salvador rebasó por primera vez la barrera de los US$1.000 millones. Guatemala, por su parte, registró un crecimiento superior al de su propia economía, consolidando la expansión del sector.

La tendencia confirma un fenómeno regional: las aseguradoras están creciendo a un ritmo superior al PIB en varios países, impulsadas por una demanda cada vez más sofisticada de productos de protección personal, salud y patrimonio.

Los gigantes del seguro en Centroamérica

El Ranking E&N identifica a las compañías que dominan el mercado regional. La aseguradora más grande por volumen de primas continúa siendo el Instituto Nacional de Seguros (INS) de Costa Rica, con US$1.525 millones. Entre las compañías privadas, destaca ASSA Panamá, que ocupa la segunda posición regional con US$495 millones en primas y uno de los crecimientos más sólidos del mercado.

El podio regional lo completa Seguros El Roble, de Guatemala, seguida por otras firmas que reflejan la diversidad y fortaleza de la industria centroamericana. El Top 10 regional también incluye compañías de Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica, demostrando que prácticamente todos los mercados de la región cuentan con jugadores capaces de competir entre los líderes.

Salud, tecnología e inteligencia artificial

Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación es que el crecimiento no responde únicamente a una mayor contratación de pólizas.

Las aseguradoras están transformando su modelo de negocio mediante herramientas digitales, inteligencia artificial, automatización de procesos y sistemas avanzados de detección de fraude. La IA se ha convertido en un aliado clave para mejorar la eficiencia operativa, personalizar productos y acelerar la atención a clientes. Sin embargo, también abre nuevos desafíos relacionados con la ciberseguridad y la protección de datos.

Al mismo tiempo, canales digitales, soluciones de telemedicina y productos diseñados a medida están modificando la relación entre las compañías y los consumidores.

El reto ya no es crecer, sino ser rentable

A pesar del buen momento del sector, las aseguradoras enfrentan presiones crecientes. La inflación médica, el aumento en el costo de los tratamientos, el encarecimiento de los repuestos automotrices y una mayor frecuencia de reclamaciones obligan a las empresas a fortalecer sus modelos de gestión de riesgo.

Por eso, detrás de los buenos resultados existe una mayor disciplina técnica. Las compañías están ajustando tarifas, perfeccionando sus modelos de suscripción y utilizando tecnología para preservar márgenes de rentabilidad en un entorno más exigente.

Tres riesgos que marcarán el futuro del sector

La investigación de E&N también identifica tres factores que las aseguradoras observan con especial atención durante 2026: 1- El posible impacto de fenómenos climáticos extremos en Centroamérica. 2- La incertidumbre geopolítica global y su efecto sobre el comercio y los seguros de transporte. 3- El crecimiento acelerado de los ciberataques en América Latina. Estos riesgos están impulsando el desarrollo de nuevas coberturas vinculadas a riesgos climáticos, seguros paramétricos, protección cibernética y soluciones especializadas para empresas.

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