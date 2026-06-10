Hegseth advierte: "Sería imprudente" que Cuba obtenga armas para atacar EE.UU.

Por: EFE

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, dijo este miércoles durante una visita a la base naval de Guantánamo, que considera "imprudente" que Cuba intente obtener armas para atacar al enclave militar estadounidense en el este de la isla, en medio de la escalada de tensiones bilaterales.

"Sería imprudente que el Gobierno de Cuba intentara adquirir u obtener acceso a armas que pudieran alcanzar esta base o al territorio estadounidense", dijo Hegseth a las tropas estacionadas en el enclave militar, el más antiguo que Washington mantiene fuera de sus fronteras y el único en un país comunista.

Según el jefe del Pentágono, el liderazgo isleño se expondría "a un tipo de confrontación que no solo no desean, sino que tampoco podrían soportar" porque "ningún país del mundo puede igualar la capacidad" militar de EE.UU.

"No buscamos enemigos ni adversarios", dijo Hegseth, que añadió que espera pronto poder ser "amigos" de los "dirigentes del Gobierno cubano".

Hegseth insistió en que "el futuro de Cuba está en manos" del presidente, Donald Trump, y "de los dirigentes cubanos".

"Pase lo que pase, el Departamento de Guerra estará preparado y posicionado para cualquier posible contingencia", dijo según un video publicado en X por el Pentágono.

Hegseth llegó esta mañana a la base naval en la bahía de Guantánamo como parte de una gira de supervisión de las operaciones en la región.

El secretario habló con los marines después de un entrenamiento matutino por varias zonas del enclave, entre ellas frente a una de las casetas – ahora cerrada- por donde se accedía al territorio cubano antes de que ambos países cortaran relaciones a inicios de la década de 1960 y la base quedara aislada del resto de la nación caribeña.

Desde enero pasado, la Administración Trump ha aumentado la presión sobre Cuba. No obstante, ambos Gobiernos han sostenido contactos de alto nivel que, al menos públicamente, no han arrojado resultados.

Además, la visita de Hegseth se produce una semana después de que Washington anunciara nuevas sanciones contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y otros altos cargos del Gobierno de La Habana.

Analistas afirmaron a EFE que en el caso de una acción militar estadounidense contra Cuba, la base de Guantánamo serviría de "nodo clave" en esos esfuerzos, aunque matizaron que este escenario sería, de momento, poco probable.

Por otro lado, el secretario Hegseth aseguró que "muy pronto surgirán noticias importantes desde Venezuela" referentes a la lucha contra el narcotráfico, una de las áreas en las que el Gobierno del presidente Donald Trump ha aplicado más mano dura.

Durante la sesión de entrenamiento con tropas estadounidenses en Guantánamo, el secretario arengó a las tropas y aseguró que los carteles, muchos de los cuales han sido designados como grupos terroristas por la Administración Trump, "están tratando de encontrar nuevas rutas" para introducir drogas en EE.UU.

"Por eso creamos la coalición de las Américas contra los cárteles. Ahora colaboramos con países aliados, operando dentro de sus propios territorios, para localizar dónde actúan estos terroristas designados y dónde fabrican sus drogas. A veces lo hacemos abiertamente, para que el mundo lo sepa, y otras discretamente", aseguró Hegseth, subrayando la red de alianzas en Latinoamérica con Gobiernos como Ecuador, Honduras o Paraguay.

"De hecho, muy pronto surgirán noticias importantes desde Venezuela al respecto, ya que ahora contamos allí con un socio dispuesto a colaborar con nosotros", comentó Hegseth.

El secretario también recordó a las tropas de la espectacular operación que llevaron a cabo las Fuerzas Armadas estadounidenses en territorio del país caribeño el pasado enero para capturar al expresidente venezolano, Nicolás Maduro, que ahora encara un juicio federal en Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico.

"Nicolás Maduro, de Venezuela, creyó que podía desafiar a EE.UU., pero se dio cuenta de la realidad en cuestión de 45 minutos, en plena noche, dentro del recinto más fuertemente protegido de su base mejor fortificada en la capital. Y, ya saben, ni las defensas aéreas rusas ni los guardias cubanos fueron rival para ellos", aseguró.