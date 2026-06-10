Última hora: Irán cierra por completo Ormuz y desafía a EE.UU. tras nuevos ataques

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La confrontación entre Washington y Teherán entró en una fase más peligrosa. Tras los nuevos ataques ordenados por Donald Trump en represalia por el derribo de un helicóptero Apache estadounidense, Irán anunció el cierre total del estrecho de Ormuz, la principal arteria energética del planeta.

Por: Revistaeyn.com - Agencias La crisis entre Estados Unidos e Irán escaló dramáticamente este jueves después de que Teherán anunciara el cierre total del estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo y por donde transita cerca de una quinta parte del comercio global de petróleo. El anuncio llegó pocas horas después de que el Ejército estadounidense ejecutara una nueva ronda de bombardeos contra objetivos iraníes, en una operación autorizada por el presidente Donald Trump como respuesta al derribo de un helicóptero Apache estadounidense en las cercanías del estrecho. Según el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, máxima estructura operativa de las fuerzas armadas iraníes, el paso marítimo queda cerrado a todo tipo de embarcaciones, incluidos petroleros y buques comerciales. Además, Teherán advirtió que cualquier nave que intente atravesar la zona será considerada un objetivo militar. La decisión representa uno de los movimientos más agresivos adoptados por Irán en décadas y supone un desafío directo a Estados Unidos y a los países que dependen del flujo energético proveniente del Golfo Pérsico.

Trump cumple su amenaza

La nueva escalada comenzó después de que Trump prometiera una respuesta "muy fuerte" al derribo de un helicóptero Apache estadounidense ocurrido cerca de Ormuz. Washington sostiene que la aeronave fue alcanzada por un ataque iraní mientras realizaba operaciones de patrullaje en la zona. Los dos tripulantes fueron rescatados con vida. Durante la noche, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó ataques contra múltiples objetivos iraníes, incluidos sistemas de defensa aérea, radares y centros de control ubicados en las inmediaciones del estrecho. La operación fue descrita como una acción de "autodefensa" frente a las agresiones continuadas de Teherán. Explosiones fueron reportadas en distintos puntos del sur de Irán, incluyendo zonas cercanas a Bandar Abbas, Sirik y la isla de Qeshm, ubicadas en el área crítica de acceso al estrecho.

El paso marítimo más importante del planeta

La importancia de Ormuz trasciende ampliamente el conflicto militar. Por este corredor marítimo circulan diariamente millones de barriles de petróleo y gas natural licuado procedentes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak, Catar e Irán. Cualquier interrupción prolongada puede alterar significativamente el abastecimiento energético global y provocar fuertes aumentos en los precios internacionales. Los mercados ya comenzaron a reaccionar. El petróleo registró nuevas alzas mientras inversionistas y operadores evalúan el riesgo de una interrupción efectiva del tránsito marítimo. En los mercados del Golfo predominó la cautela ante el deterioro de la situación regional. Para economías importadoras de energía, especialmente en América Latina y Centroamérica, una escalada prolongada podría traducirse en mayores costos de combustibles, presión inflacionaria y encarecimiento del transporte marítimo.

El riesgo de una confrontación regional