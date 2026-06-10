Última hora: Irán cierra por completo Ormuz y desafía a EE.UU. tras nuevos ataques

Por: Revistaeyn.com - Agencias
La crisis entre Estados Unidos e Irán escaló dramáticamente este jueves después de que Teherán anunciara el cierre total del estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo y por donde transita cerca de una quinta parte del comercio global de petróleo.
El anuncio llegó pocas horas después de que el Ejército estadounidense ejecutara una nueva ronda de bombardeos contra objetivos iraníes, en una operación autorizada por el presidente Donald Trump como respuesta al derribo de un helicóptero Apache estadounidense en las cercanías del estrecho.
Según el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, máxima estructura operativa de las fuerzas armadas iraníes, el paso marítimo queda cerrado a todo tipo de embarcaciones, incluidos petroleros y buques comerciales. Además, Teherán advirtió que cualquier nave que intente atravesar la zona será considerada un objetivo militar.
La decisión representa uno de los movimientos más agresivos adoptados por Irán en décadas y supone un desafío directo a Estados Unidos y a los países que dependen del flujo energético proveniente del Golfo Pérsico.
Trump cumple su amenaza
La nueva escalada comenzó después de que Trump prometiera una respuesta "muy fuerte" al derribo de un helicóptero Apache estadounidense ocurrido cerca de Ormuz. Washington sostiene que la aeronave fue alcanzada por un ataque iraní mientras realizaba operaciones de patrullaje en la zona. Los dos tripulantes fueron rescatados con vida.
Durante la noche, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó ataques contra múltiples objetivos iraníes, incluidos sistemas de defensa aérea, radares y centros de control ubicados en las inmediaciones del estrecho. La operación fue descrita como una acción de "autodefensa" frente a las agresiones continuadas de Teherán.
Explosiones fueron reportadas en distintos puntos del sur de Irán, incluyendo zonas cercanas a Bandar Abbas, Sirik y la isla de Qeshm, ubicadas en el área crítica de acceso al estrecho.
El paso marítimo más importante del planeta
La importancia de Ormuz trasciende ampliamente el conflicto militar.
Por este corredor marítimo circulan diariamente millones de barriles de petróleo y gas natural licuado procedentes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak, Catar e Irán. Cualquier interrupción prolongada puede alterar significativamente el abastecimiento energético global y provocar fuertes aumentos en los precios internacionales.
Los mercados ya comenzaron a reaccionar. El petróleo registró nuevas alzas mientras inversionistas y operadores evalúan el riesgo de una interrupción efectiva del tránsito marítimo. En los mercados del Golfo predominó la cautela ante el deterioro de la situación regional.
Para economías importadoras de energía, especialmente en América Latina y Centroamérica, una escalada prolongada podría traducirse en mayores costos de combustibles, presión inflacionaria y encarecimiento del transporte marítimo.
El riesgo de una confrontación regional
La tensión ya no se limita a los ataques entre Washington y Teherán.
En los últimos días, Irán aseguró haber lanzado ataques contra instalaciones militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin, mientras Estados Unidos sostiene que la mayoría de los misiles y drones fueron interceptados.
El intercambio de ataques constituye uno de los episodios más graves desde el alto el fuego alcanzado en abril y alimenta los temores de que la confrontación derive en un conflicto regional más amplio que involucre a múltiples actores de Oriente Medio.
El cierre de Ormuz también representa un revés para los esfuerzos diplomáticos impulsados por la Casa Blanca.
Durante las últimas semanas, Trump había insistido en que un acuerdo con Teherán estaba cerca y que existían avances para estabilizar la región y garantizar la reapertura permanente de la vía marítima. Sin embargo, los acontecimientos de las últimas 48 horas muestran un escenario completamente distinto.
La secuencia de hechos —el derribo del helicóptero, las represalias estadounidenses, los ataques iraníes contra posiciones de EE.UU. y ahora el cierre total de Ormuz— sugiere que ambas partes están priorizando la presión militar por encima de las negociaciones.
La pregunta que domina ahora los mercados y las cancillerías es si el cierre anunciado por Irán podrá sostenerse en la práctica o si Estados Unidos y sus aliados intentarán forzar la reapertura de una ruta considerada esencial para la economía mundial.
Lo que sí parece claro es que la crisis ha entrado en una nueva etapa, con implicaciones que van mucho más allá de Oriente Medio y que podrían sentirse en los precios de la energía, el comercio global y la estabilidad financiera durante las próximas semanas.