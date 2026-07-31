Cómo cambiaron los riesgos que enfrentan las empresas en las últimas tres décadas

Empresas & Management

La gestión del riesgo pasó de centrarse en la protección de activos físicos a incorporar amenazas como la ciberseguridad, la continuidad del negocio, la protección de datos y los efectos del cambio climático.

Por revistaeyn.com Hace tres décadas, la principal preocupación de las empresas consistía principalmente en proteger sus instalaciones, maquinaria o inventarios frente a incendios, robos o daños materiales. En la actualidad –sin dejar de lado esos riesgos tradicionales–, el panorama ha cambiado: los ciberataques, la protección de datos, la interrupción de operaciones, el cambio climático y la inteligencia artificial figuran entre las principales amenazas para la continuidad de los negocios.

Esta transformación responde a un entorno donde los riesgos digitales adquieren cada vez mayor relevancia. De acuerdo con el Report on the Cybersecurity Insurance Market 2025 de la National Association of Insurance Commissioners (NAIC), la frecuencia de reclamos por incidentes cibernéticos aumentó cerca de un 40% durante el 2024, lo que refleja la creciente exposición de las organizaciones a este tipo de amenazas. Durante la década de los 90, pocas empresas dependían de Internet; el comercio electrónico era prácticamente inexistente y la información se almacenaba principalmente en documentos físicos o servidores locales. En ese contexto, coberturas como los seguros de ciberseguridad, privacidad de datos o seguros para directores y administradores eran prácticamente inexistentes o estaban dirigidos a mercados muy especializados. Hoy la realidad es distinta. Los ataques de ransomware (software malicioso), el fraude electrónico, las filtraciones de información, las investigaciones regulatorias y los costos asociados a la recuperación de sistemas han impulsado el desarrollo de nuevas coberturas especializadas. Asimismo, riesgos como la interrupción del negocio, el cambio climático y la protección de datos han pasado a formar parte de la agenda estratégica de las organizaciones.