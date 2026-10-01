Estudio: Empresas buscan alianzas con startups para mejorar su sostenibilidad

Empresas & Management

El 55.6 % de las empresas participantes en un estudio, compuestas mayoritariamente por medianas organizaciones, señala que su mayor exposición e impacto ambiental ocurre directamente en sus operaciones propias.

Por revistaeyn.com El sector empresarial en América Latina ha dejado de percibir la conservación ambiental como un aspecto secundario para integrarlo como un pilar de alta prioridad dentro de sus operaciones. Así lo revela el reciente estudio "De la resiliencia a las soluciones: activando el Capital Natural", desarrollado por la iniciativa suiza Innovate 4 Nature (I4N) y FUNDES, el cual analizó el nivel de madurez, riesgos y oportunidades frente a la naturaleza en organizaciones de 10 sectores productivos de la región.

El informe destaca que las empresas otorgan una valoración promedio de 8.5 sobre 10 a la relevancia estratégica de los ecosistemas naturales. Sin embargo, el dato más revelador del estudio muestra un "embudo invertido" en la madurez corporativa: un 85.2 % de las organizaciones encuestadas manifiesta un firme interés en colaborar con startups y emprendimientos de innovación, cifra que supera el porcentaje de empresas que ha completado un diagnóstico formal de sus impactos (74.1 %), riesgos (70.4 %) o de sus oportunidades ambientales (70.4 %). A diferencia de los patrones observados en grandes multinacionales, donde los riesgos suelen ubicarse en la cadena de proveedores, el 55.6 % de las empresas participantes, compuestas mayoritariamente por medianas organizaciones, señala que su mayor exposición e impacto ambiental ocurre directamente en sus operaciones propias. Al respecto, Mónica Gutiérrez, líder de sostenibilidad de FUNDES, destacó el cambio de paradigma que experimenta el tejido productivo regional: “Los datos demuestran que las empresas de la región están plenamente convencidas del valor que tiene la naturaleza para la continuidad de sus negocios, pero se enfrentan a una clara brecha técnica para medirla e integrarla cuantitativamente.” “Menos de la mitad de las organizaciones utiliza actualmente marcos de estándares y reporte reconocidos como TNFD, LEAP, SBTN o ISO. Por esa razón, el mercado no está solicitando más diagnósticos teóricos o estructuras financieras complejas de entrada, sino alianzas estratégicas flexibles, transferencia de conocimiento y capacidades para resolver desafíos compartidos, especialmente en torno a la gestión del agua y la economía circular", agregó Gutiérrez.