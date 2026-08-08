41 % de bancos de Latinoamérica opera sin herramientas para medir impacto del entorno

Finanzas

El cambio climático ha dejado de ser una lejana declaración de intenciones ambientales para convertirse en un factor de riesgo financiero puro y duro en América Latina.

Por revistaeyn.com La mayor frecuencia e intensidad de fenómenos como huracanes, sequías prolongadas e inundaciones está transformando silenciosamente el perfil de riesgo de carteras clave como la agricultura, la infraestructura y el financiamiento inmobiliario, según revela el último informe El Futuro del Riesgo Financiero, elaborado por WTW Corredores de Seguros. A pesar de que los modelos económicos globales advierten que cada grado de aumento en la temperatura global podría traducirse en una caída del 12 % del PIB global, con un impacto desproporcionado en las economías emergentes, el sistema financiero regional arrastra una importante brecha de adaptación.

El estudio de WTW destaca que el 41 % de los bancos de América Latina y el Caribe opera actualmente sin herramientas formales para medir cómo el entorno afecta sus carteras de crédito. Esta falta de previsión es especialmente crítica en la cartera agrícola, que funciona hoy como el principal termómetro del riesgo físico directo. Los eventos extremos ya no pueden analizarse como sucesos aislados; la creciente correlación entre sequías e inundaciones implica que múltiples deudores agroindustriales y colaterales rurales pueden resultar afectados de forma simultánea, elevando las tasas de morosidad (NPL) en bloque y desafiando los modelos de reservas de capital tradicionales que no incorporan escenarios prospectivos. El mercado inmobiliario y el financiamiento de infraestructura de largo plazo también muestran focos de vulnerabilidad que los marcos actuales de tasación rara vez capturan.