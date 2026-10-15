Seis claves para preparar su marca ante la temporada alta de ventas

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Las compañías deben evaluar si cuentan con el talento, la infraestructura y los procesos necesarios para responder al incremento de la demanda sin afectar la experiencia del consumidor ni la continuidad del negocio.

Por revistaeyn.com Las temporadas de mayor actividad comercial representan una oportunidad para impulsar las ventas, pero también ponen a prueba la capacidad de respuesta de las empresas. El aumento de clientes, pedidos y operaciones en los puntos de venta exige una planificación que va más allá de contratar personal adicional, según las recomendaciones de ManpowerGroup. La firma señala que las compañías deben evaluar si cuentan con el talento, la infraestructura y los procesos necesarios para responder al incremento de la demanda sin afectar la experiencia del consumidor ni la continuidad del negocio.

Uno de los primeros aspectos es identificar las necesidades reales de personal, definir los perfiles requeridos y determinar en qué áreas y durante cuánto tiempo se necesitarán refuerzos. El desafío es especialmente relevante en comercio y logística, sectores en los que siete de cada diez empleadores tienen dificultades para cubrir sus vacantes. En los puntos de venta, la preparación también implica capacitar a los equipos, fortalecer la supervisión y garantizar que las estrategias comerciales se ejecuten correctamente. Para ello, herramientas como la geolocalización, los reportes automáticos y el monitoreo en tiempo real permiten detectar fallas y corregirlas durante la campaña. “La experiencia se juega en el contacto con el consumidor”, destaca ManpowerGroup al subrayar la importancia de contar con equipos preparados para cumplir la promesa de marca.