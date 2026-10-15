Seis claves para preparar su marca ante la temporada alta de ventas

Por revistaeyn.com
Las temporadas de mayor actividad comercial representan una oportunidad para impulsar las ventas, pero también ponen a prueba la capacidad de respuesta de las empresas. El aumento de clientes, pedidos y operaciones en los puntos de venta exige una planificación que va más allá de contratar personal adicional, según las recomendaciones de ManpowerGroup.
La firma señala que las compañías deben evaluar si cuentan con el talento, la infraestructura y los procesos necesarios para responder al incremento de la demanda sin afectar la experiencia del consumidor ni la continuidad del negocio.
Uno de los primeros aspectos es identificar las necesidades reales de personal, definir los perfiles requeridos y determinar en qué áreas y durante cuánto tiempo se necesitarán refuerzos. El desafío es especialmente relevante en comercio y logística, sectores en los que siete de cada diez empleadores tienen dificultades para cubrir sus vacantes.
En los puntos de venta, la preparación también implica capacitar a los equipos, fortalecer la supervisión y garantizar que las estrategias comerciales se ejecuten correctamente. Para ello, herramientas como la geolocalización, los reportes automáticos y el monitoreo en tiempo real permiten detectar fallas y corregirlas durante la campaña.
“La experiencia se juega en el contacto con el consumidor”, destaca ManpowerGroup al subrayar la importancia de contar con equipos preparados para cumplir la promesa de marca.
La logística constituye otro factor determinante. Los centros de distribución, la preparación de pedidos, el surtido y las operaciones de carga y descarga pueden enfrentar una presión extraordinaria cuando las promociones generan resultados superiores a los previstos. Anticipar dónde se requieren refuerzos ayuda a evitar retrasos y problemas de abastecimiento.
La planificación debe incluir, además, los procedimientos de contratación, las normas de seguridad y el cumplimiento de las obligaciones legales. Estos elementos contribuyen a reducir riesgos operativos en los momentos de mayor actividad.
Medir el desempeño mientras la temporada está en marcha es otra de las recomendaciones. El seguimiento de indicadores permite identificar puntos de venta con falta de personal, procesos menos eficientes y necesidades adicionales de cobertura, facilitando ajustes oportunos.
“La temporada alta rara vez ocurre exactamente como fue proyectada”, advierte la firma, por lo que recomienda disponer de estructuras especializadas, capacidad de reclutamiento y mecanismos para adaptar los recursos a los cambios en la demanda.
Así, la preparación de una marca no depende únicamente de contar con un plan inicial, sino de su capacidad para ejecutarlo, medir resultados y reaccionar con rapidez. Anticipar las necesidades de talento y operación puede marcar la diferencia entre aprovechar el crecimiento de las ventas y enfrentar dificultades para cumplir las expectativas de los clientes.