Integración de FIFCO impulsó los resultados de HEINEKEN en el primer semestre

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Los ingresos reportados por HEINEKEN durante el primer semestre alcanzaron 17,600 millones de euros, equivalentes a unos US$21,050 millones, un incremento de 3.8 %.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com HEINEKEN cerró la primera mitad de 2026 con crecimiento en volumen, ingresos netos y beneficios, en un período marcado por la incorporación de los negocios de bebidas y retail de Florida Ice and Farm Company S.A. (FIFCO), una operación que comenzó a reflejar sus primeros resultados y que, según la compañía, avanza por delante de lo previsto. Los ingresos reportados por HEINEKEN durante el primer semestre alcanzaron equivalentes a unos US$21,050 millones, un incremento de 3.8 %. Los ingresos netos sumaron cerca de US$17,710 millones, con un crecimiento orgánico de 2.7 %. El volumen total consolidado aumentó 0.4 %, mientras que el ingreso neto por hectolitro creció 2.3 %.

Uno de los principales factores detrás del desempeño fue la consolidación de HEINEKEN Costa Rica. Los cambios por consolidación aportaron unos US$389 millones, a los ingresos netos, compensando con creces otros efectos contables y la venta de operaciones en la República Democrática del Congo. La compañía destacó que la inclusión de Costa Rica tuvo un efecto positivo en sus resultados durante el período. De acuerdo con Rolando Carvajal, CEO de Heineken Centroamérica, los resultados obtenidos hasta ahora confirman que están construyendo una organización cada vez más sólida y sentando las bases para un crecimiento sostenible y la creación de valor a largo plazo. "Detrás de cada logro hay algo aún más importante: el compromiso, la pasión y la dedicación de nuestra gente. Quiero agradecer a cada colaborador y colaboradora de HEINEKEN Costa Rica por su esfuerzo, resiliencia y capacidad para abrazar el cambio, manteniendo siempre el foco en nuestros clientes, consumidores y socios comerciales", dijo Carvajal en su cuenta de LinkedIn. La adquisición de los negocios de bebidas y retail de FIFCO se concretó el 30 de enero de 2026. La operación incluyó el 75 % restante de Distribuidora La Florida S.A., que pasó a ser HEINEKEN Costa Rica; el 75 % restante de Nicaragua Brewing Holding S.A., elevando la participación indirecta de HEINEKEN en Compañía Cervecera de Nicaragua de 12.45 % a 49.85 %; y el 25 % restante de Cervecería Panamá S.A.