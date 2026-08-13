Integración de FIFCO impulsó los resultados de HEINEKEN en el primer semestre

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
HEINEKEN cerró la primera mitad de 2026 con crecimiento en volumen, ingresos netos y beneficios, en un período marcado por la incorporación de los negocios de bebidas y retail de Florida Ice and Farm Company S.A. (FIFCO), una operación que comenzó a reflejar sus primeros resultados y que, según la compañía, avanza por delante de lo previsto.
Los ingresos reportados por HEINEKEN durante el primer semestre alcanzaron equivalentes a unos US$21,050 millones, un incremento de 3.8 %. Los ingresos netos sumaron cerca de US$17,710 millones, con un crecimiento orgánico de 2.7 %. El volumen total consolidado aumentó 0.4 %, mientras que el ingreso neto por hectolitro creció 2.3 %.
Uno de los principales factores detrás del desempeño fue la consolidación de HEINEKEN Costa Rica. Los cambios por consolidación aportaron unos US$389 millones, a los ingresos netos, compensando con creces otros efectos contables y la venta de operaciones en la República Democrática del Congo. La compañía destacó que la inclusión de Costa Rica tuvo un efecto positivo en sus resultados durante el período.
De acuerdo con Rolando Carvajal, CEO de Heineken Centroamérica, los resultados obtenidos hasta ahora confirman que están construyendo una organización cada vez más sólida y sentando las bases para un crecimiento sostenible y la creación de valor a largo plazo.
"Detrás de cada logro hay algo aún más importante: el compromiso, la pasión y la dedicación de nuestra gente. Quiero agradecer a cada colaborador y colaboradora de HEINEKEN Costa Rica por su esfuerzo, resiliencia y capacidad para abrazar el cambio, manteniendo siempre el foco en nuestros clientes, consumidores y socios comerciales", dijo Carvajal en su cuenta de LinkedIn.
La adquisición de los negocios de bebidas y retail de FIFCO se concretó el 30 de enero de 2026. La operación incluyó el 75 % restante de Distribuidora La Florida S.A., que pasó a ser HEINEKEN Costa Rica; el 75 % restante de Nicaragua Brewing Holding S.A., elevando la participación indirecta de HEINEKEN en Compañía Cervecera de Nicaragua de 12.45 % a 49.85 %; y el 25 % restante de Cervecería Panamá S.A.
El precio de compra en efectivo fue de alrededor de US$3,224 millones, mientras que, al incluir la liquidación de préstamos entre accionistas, el efectivo total desembolsado llegó a unos US$3,396 millones. La consideración total de compra ascendió a aproximadamente US$3,495 millones.
Para HEINEKEN, Costa Rica representa además una plataforma para fortalecer su presencia en Centroamérica. La operación incorporó marcas como Imperial, Pilsen y Tropical, así como una red de ventas de proximidad y mayores capacidades de distribución. Las marcas Imperial, Pilsen y Tropical concentran unos US$1,878 millones, del valor de los activos intangibles identificables adquiridos.
Durante el semestre, Imperial y Pilsen conservaron sus posiciones de liderazgo, mientras Heineken y Sol ganaron impulso en el segmento premium. La compañía también "amplió la disponibilidad de productos fríos, revitalizó la botella retornable de un litro y aumentó su portafolio de bebidas listas para consumir".
HEINEKEN señaló que el negocio costarricense "generó un fuerte crecimiento del beneficio operativo y del flujo de caja, mientras que la captura de sinergias marcha por delante de lo contemplado originalmente". Esto convierte a la adquisición de FIFCO "en uno de los elementos estratégicos más relevantes del primer semestre y en una pieza clave de la apuesta de la multinacional por los mercados centroamericanos", señala el reporte.