Centroamérica apuesta por Cargo Pass para elevar la competitividad regional

Centroamérica & Mundo

El BID estima que el proyecto tiene el potencial de generar beneficios económicos de hasta US$700 millones anuales, a partir de una mayor eficiencia y menores costos logísticos.

Por revistaeyn.com Los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana acordaron avanzar en una agenda regional para fortalecer la conectividad, la logística y la facilitación del comercio, con el objetivo de reducir costos, agilizar el tránsito de mercancías y elevar la competitividad de la región. El compromiso fue asumido durante el encuentro “Diálogo ministerial: Conectividad e integración para una región más competitiva”, organizado por el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del segundo aniversario del programa regional América en el Centro.

Uno de los principales instrumentos para avanzar en esta agenda será Cargo Pass, una estrategia regional que busca transformar la movilidad de carga mediante la integración de procesos, tecnología, infraestructura y una mayor armonización regulatoria. La iniciativa pretende generar fronteras más rápidas y seguras y, con ello, facilitar el intercambio comercial entre los países. “Centroamérica ya está integrada; ahora debemos estar mejor conectados. Reducir las fricciones logísticas, modernizar las fronteras y aprovechar la digitalización permitirá que más empresas exporten, atraigan inversión y creen mejores oportunidades para las personas”, afirmó Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID. Cargo Pass contempla una inversión inicial de US$130 millones en el Corredor Pacífico, una de las principales rutas logísticas de la región y por donde se moviliza cerca del 70 % de la carga centroamericana. El BID estima que el proyecto tiene el potencial de generar beneficios económicos de hasta US$700 millones anuales, a partir de una mayor eficiencia y menores costos logísticos.