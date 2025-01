Invertir en salud: clave para un envejecimiento pleno y productivo

Por Estrategia & Negocios

El envejecimiento es un proceso inevitable, pero la manera en que lo afrontamos define nuestra calidad de vida y productividad en el largo plazo. En el libro Outlive: The Science and Art of Longevity, el Dr. Peter Attia, donde actúa como coautor Bill Gifford, destaca que la clave para vivir más y mejor radica en las decisiones que tomamos desde edades tempranas. No se trata de reaccionar a los efectos del paso del tiempo cuando estos ya son evidentes, sino de prevenir y fortalecer nuestra salud desde los 20, 30 y 40 años.

“La salud es riqueza (health is wealth). Tu salud es esencialmente tu más importante activo. Irónicamente es algo que el dinero no puede comprar directamente. Si pierdes tu salud, con todo el dinero que tengas no importa”, agregó en una entrevista con E&N, el también periodista Bill Gifford, de manera exclusiva, previo a su participación en el Forum McKinsey, desarrollado en Guatemala.

El co-autor reconocido internacionalmente por su trabajo en salud, longevidad y performance, afirma que la salud es un pilar fundamental no solo a nivel individual, sino también en el ámbito empresarial. Resalta que un talento saludable es más productivo, innovador y comprometido, lo que se traduce en un impacto directo en los resultados financieros de cualquier compañía.