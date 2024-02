Investigan la falla del servicio de AT&T en EEUU

"Mantener a nuestros clientes conectados sigue siendo nuestra principal prioridad, y estamos tomando medidas para garantizar que nuestros clientes no vuelvan a experimentar esto en el futuro", dijo la compañía.

La empresa AT&T confirmó fallas en sus servicios durante las primeras horas de este 22 de febrero de 2024, sin embargo, no brindó más detalles del por qué de este hecho, aunque sí se disculpó con los miles de afectados.

Sin embargo, es importante destacar que la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de EE. UU. (CISA), que es una agencia dentro del DHS encargada de monitorear las amenazas cibernéticas, informó a las 5:00 a.m. ET que “se desconoce la causa de la interrupción y no hay indicios de actividad maliciosa”, señala un memorando confidencial que obtuvo ABC News.

También, fuentes de la industria sugieren que el problema podría estar relacionado con el proceso de “peering”, cómo los servicios celulares transfieren llamadas de una red a otra.

De momento, se desconoce cuándo se restablecerá el servicio de AT&T por completo o si las interrupciones tendrán algún impacto en la seguridad pública o en la infraestructura crítica.