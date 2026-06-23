Italia aprueba ayudas a las empresas para que reduzcan la actividad laboral por el calor

POR EFE

El Gobierno de Italia, ante la ola de calor que afecta al país, ha aprobado un decreto ley con disposiciones urgentes y ayudas, ya aplicadas en años anteriores, para que ciertos operadores económicos puedan suspender o reducir la actividad laboral por las altas temperaturas.

Las empresas podrán suspender la actividad y acogerse a las ayudas previstas en el fondo de indemnización por desempleo debido a olas de calor excepcionales, según el decreto aprobado el lunes por el Consejo de Ministros.

Ante esta emergencia climática que también está agudizando la sequía, el Gobierno de Giorgia Meloni ha prorrogado el nombramiento de Fabio Ciciliano como Comisario Nacional Especial para la adopción de medidas urgentes relacionadas con la escasez de agua hasta el 15 de septiembre de 2026.

En Italia las temperaturas se mantienen muy altas, incluso por la noche por encima de 27-29 grados, creando las llamadas "noches tropicales" que impiden el descanso y aumentan el estrés físico.