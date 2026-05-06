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Kidsfluence: la generación Alfa redefine quién decide qué se compra en América Latina

Hijos de millennials, nativos digitales y formados en entornos híbridos, los niños de la generación Alfa ya influyen en hasta la mitad de las decisiones de consumo del hogar. El fenómeno “kidsfluence” obliga a las marcas a repensar estrategia, canales y narrativa en una región que se vuelve laboratorio clave

Por: Revistaeyn.com Tradicionalmente, el marketing asumió una lógica que implicaba, simplemente, que los adultos compran y los niños influyen marginalmente. Esa ecuación ya está en desuso. La llamada generación Alfa —nacidos aproximadamente entre 2010 y 2025— no solo participa en el consumo, sino que lo codirige. Estudios recientes muestran que estos niños influyen en cerca del 50% de las decisiones de gasto del hogar en América Latina, especialmente en categorías como tecnología, viajes y entretenimiento. El concepto que define este cambio pone en escena a una nueva categoría de influencers: los "kidsfluence". Ya no se trata del clásico “pester power” (insistencia infantil), sino de una influencia argumentada, informada y muchas veces decisiva. Como sintetiza el estudio de WiWO, el fenómeno transforma al niño en algo mucho más sofisticado: una suerte de “director de compras” dentro del hogar.

Primera generación 100% digital desde el nacimiento

Para entender el fenómeno, hay que entender a la generación. Los Alfa son: • Hijos de Millennials (padres más dialogantes y menos autoritarios) • Nativos digitales absolutos (no conocieron un mundo sin pantallas) • Socializados en entornos híbridos (físico + digital) • Marcados por la pandemia en sus primeras etapas de desarrollo. Su relación con la tecnología no es instrumental, sino estructural: aprenden, juegan, socializan y consumen en ecosistemas digitales integrados. Esto tiene dos consecuencias clave para el mercado, porque estos nuevos influenciadores tienen acceso temprano a información y a comparación de productos; y por otro lado, tienen la capacidad de influir con argumentos, no solo con deseo. Según los expertos que vienen estudiando esta tendencia, con la generación Alfa el consumo está migrando de la influencia a la “socialización inversa”. ¿De qué se trata esto?

En el pasado, los padres enseñaban a los hijos cómo consumir. Hoy ocurre también lo contrario: los niños —más expuestos a tecnología e información— educan a los adultos en decisiones de compra, especialmente en categorías digitales. ¿Un ejemplo concreto? Cuando un niño investiga especificaciones técnicas de un smartphone en YouTube, recomienda una opción y el adulto ejecuta la compra. A más de uno le habrá pasado esta situación en su entorno cercano.

El kidsfluence opera en tres niveles:

1) Descubrimiento: los niños detectan productos en plataformas, gaming o redes.

2) Validación: comparan, investigan, consumen reseñas y contenido.

3) Recomendación activa: sugieren opciones concretas a los padres, muchas veces con argumentos técnicos o de valor.

Esto explica por qué categorías tradicionalmente adultas ya están impactadas. Por caso, un 64% de decisiones de viajes son influenciadas por los hijos y un 61% de la compra de automóviles también depende de su opinión.

Factor cultural: crianza y negociación