Menor inmigración eleva riesgos demográficos y presiona economías en EE.UU., según Fitch

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Estados como Nueva Jersey, Massachusetts, Nueva York y California figuran entre los más vulnerables ante un escenario de políticas migratorias restrictivas.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La fuerte caída de la inmigración internacional en Estados Unidos durante 2025 encendió nuevas alertas sobre el envejecimiento poblacional y sus efectos económicos, especialmente en aquellos estados que dependen del flujo migratorio para sostener su crecimiento. Así lo señala un reciente informe de Fitch Ratings, que advierte sobre un debilitamiento en la expansión de la fuerza laboral y mayores presiones sobre sectores clave como educación y salud. El análisis destaca que la inmigración había sido, en años recientes, el principal motor del crecimiento poblacional en la mayoría de los estados. Sin embargo, el descenso generalizado en 2025 ha reducido este impulso, afectando particularmente a territorios donde el ingreso de extranjeros compensaba la emigración interna o las bajas tasas de natalidad.

Estados como Nueva Jersey, Massachusetts, Nueva York y California figuran entre los más vulnerables ante un escenario de políticas migratorias restrictivas. “Un fuerte descenso en la inmigración internacional en 2025 ha ralentizado de manera significativa el crecimiento poblacional de EEUU, debilitando el crecimiento de la fuerza laboral y acelerando las presiones demográficas relacionadas con el envejecimiento”, señala el informe de Fitch Ratings. El impacto ya se refleja en las cifras. En 2025, el crecimiento poblacional se moderó en la mayoría de los estados respecto al año anterior, mientras que algunos, como Vermont, Hawái, Virginia Occidental, Nuevo México y California, registraron caídas. En ciertos casos, la disminución responde a una combinación de baja natalidad y migración interna negativa, lo que agrava los desafíos estructurales. La dinámica migratoria interna, no obstante, continúa marcando diferencias regionales. Estados del sur como Carolina del Sur, Texas, Carolina del Norte y Utah han mantenido ritmos sostenidos de crecimiento, atrayendo población desde otras zonas del país. Esta tendencia ha permitido que dichas economías mantengan una expansión más sólida de su fuerza laboral.