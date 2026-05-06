Menor inmigración eleva riesgos demográficos y presiona economías en EE.UU., según Fitch

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
La fuerte caída de la inmigración internacional en Estados Unidos durante 2025 encendió nuevas alertas sobre el envejecimiento poblacional y sus efectos económicos, especialmente en aquellos estados que dependen del flujo migratorio para sostener su crecimiento. Así lo señala un reciente informe de Fitch Ratings, que advierte sobre un debilitamiento en la expansión de la fuerza laboral y mayores presiones sobre sectores clave como educación y salud.
El análisis destaca que la inmigración había sido, en años recientes, el principal motor del crecimiento poblacional en la mayoría de los estados. Sin embargo, el descenso generalizado en 2025 ha reducido este impulso, afectando particularmente a territorios donde el ingreso de extranjeros compensaba la emigración interna o las bajas tasas de natalidad.
Estados como Nueva Jersey, Massachusetts, Nueva York y California figuran entre los más vulnerables ante un escenario de políticas migratorias restrictivas.
“Un fuerte descenso en la inmigración internacional en 2025 ha ralentizado de manera significativa el crecimiento poblacional de EEUU, debilitando el crecimiento de la fuerza laboral y acelerando las presiones demográficas relacionadas con el envejecimiento”, señala el informe de Fitch Ratings.
El impacto ya se refleja en las cifras. En 2025, el crecimiento poblacional se moderó en la mayoría de los estados respecto al año anterior, mientras que algunos, como Vermont, Hawái, Virginia Occidental, Nuevo México y California, registraron caídas. En ciertos casos, la disminución responde a una combinación de baja natalidad y migración interna negativa, lo que agrava los desafíos estructurales.
La dinámica migratoria interna, no obstante, continúa marcando diferencias regionales. Estados del sur como Carolina del Sur, Texas, Carolina del Norte y Utah han mantenido ritmos sostenidos de crecimiento, atrayendo población desde otras zonas del país. Esta tendencia ha permitido que dichas economías mantengan una expansión más sólida de su fuerza laboral.
En contraste, las regiones con menor crecimiento enfrentan presiones crecientes en servicios públicos. “La disminución de la matrícula debido a una menor inmigración y la disminución de poblaciones en edad escolar y universitaria están presionando a los distritos escolares y a la educación superior”, advierte Fitch Ratings.
El informe también subraya los retos para el sistema de salud. El envejecimiento poblacional incrementa la demanda de servicios hospitalarios y modifica la estructura de financiamiento, con una mayor dependencia de Medicare, cuyos reembolsos crecen a un ritmo inferior al de los costos.
Además, la reducción de inmigrantes impacta directamente en el mercado laboral. Los trabajadores nacidos en el extranjero representan cerca del 19 % de la fuerza laboral y muestran una tasa de participación superior a la de los nacidos en el país. Su menor presencia podría acentuar la escasez de mano de obra en estados con bajo crecimiento poblacional.