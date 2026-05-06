Irán y EE.UU estarían cerca de un acuerdo. Los mercados celebran y el petróleo baja

Por: Agencias

Estados Unidos e Irán están cerca de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto y abra la vía hacia un espacio de negociaciones sobre la cuestión nuclear iraní, según informó este miércoles el portal estadounidense Axios.

"La Casa Blanca cree estar cerca de un acuerdo con Irán sobre un memorando de entendimiento de una página para poner fin a la guerra y establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas, según dos funcionarios estadounidenses y otras dos fuentes informadas sobre el tema", señala Axios

Según coinciden por estas horas distintas fuentes informativas internacionales, en el marco de este principio de acuerdo, Irán se comprometería a una moratoria en el enriquecimiento de uranio, Estados Unidos levantaría sus sanciones y liberaría miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados, y ambas partes eliminarían las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos estría a la espera de una respuesta por parte de Irán. Ya este martes, 5 de mayo, el presidente Donald Trump anunció que suspendía temporalmente la operación Proyecto Libertad, que consistía en labores de escolta para los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz. El mandatario estadounidense justificó este movimiento ante el "gran progreso" que se ha producido en el camino hacia el acuerdo de paz.

Los informantes de Axios señalan que la Casa Blanca cree que el liderazgo iraní está dividido y podría ser difícil lograr un consenso entre las diferentes facciones y recuerda que algunos funcionarios estadounidenses han expresado optimismo sobre un acuerdo en varias ocasiones durante rondas de negociaciones anteriores y durante la guerra actual, pero aún no lo han logrado.

Sin embargo, dos funcionarios estadounidenses afirmaron que la decisión del presidente Trump de suspender la operación recientemente anunciada en el estrecho de Ormuz y evitar el colapso del frágil alto el fuego se basó en los avances logrados en las negociaciones.