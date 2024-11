La importancia de celebrar los ‘fracasos productivos’

Por revistaeyn.com

Hay pocas historias de éxito masivo que no hayan comenzado con algún tipo de fracaso. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, ahora el segundo hombre más rico del mundo, tuvo múltiples intentos fallidos de construir una plataforma para que los vendedores externos enumeraran sus productos antes de fundar el gigante del comercio electrónico.

El fracaso como catalizador del éxito está bien documentado. Pero por qué fracasar puede conducir a mejores resultados futuros generalmente se malinterpreta, dice Amy Edmondson, profesora de la Escuela de Negocios de Harvard y autora de “Right Kind of Wrong: The Science of Failing Well”.