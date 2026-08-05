La sostenibilidad impulsa la competitividad empresarial en Guatemala

Por: Alejandra Ordoñez - Revistaeyn.com
Durante años, la sostenibilidad fue vista por muchas empresas como un componente de responsabilidad corporativa o reputación. Hoy, la conversación es distinta y cada vez más organizaciones la incorporan como parte de su estrategia de crecimiento, resiliencia y creación de valor.
Ese fue el principal mensaje del Foro Iberoamericano de Negocios Responsables: Liderazgo en Movimiento, una de las actividades centrales de la Semana de la Sostenibilidad 2026, organizada por CentraRSE, que reunió en Guatemala a cerca de 400 empresarios, ejecutivos, inversionistas, representantes de organismos internacionales y autoridades para discutir el papel de la sostenibilidad en la competitividad empresarial.
A lo largo de la jornada, los participantes coincidieron en que los desafíos climáticos, regulatorios y económicos han acelerado un cambio en la forma en que las organizaciones toman decisiones.
La sostenibilidad dejó de ser un tema complementario para convertirse en un factor que influye en la rentabilidad, la gestión de riesgos, el acceso a capital y la permanencia en los mercados.
Durante la apertura del encuentro, Connie de Paiz, presidenta de la Junta Directiva de CentraRSE, destacó que esta evolución ya es visible en la alta dirección de las empresas.
"La evidencia internacional nos dice que más de la mitad de los CEOs ya vinculan directamente la sostenibilidad con el desempeño de sus negocios", afirmó.
Asimismo, Paiz destacó que el más reciente estudio de Aproaching the Future, elaborado por Corporate Excellence, revela que el 40 % de las empresas de Iberoamérica, identifican la sostenibilidad como una prioridad en sus funciones.
Sin embargo, “seguimos teniendo brechas entre quienes consideran que este tema es un eje estratégico de largo plazo, y quienes aún ven la sostenibilidad como un gasto”.
Sostenibilidad como vía para tomar mejores decisiones
La agenda del foro estuvo enfocada en analizar cómo integrar los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) a la estrategia corporativa, fortalecer la resiliencia empresarial y preparar a las organizaciones frente a un entorno caracterizado por cambios cada vez más acelerados.
Uno de los expositores fue Enrique Crespo, presidente de la Semana de la Sostenibilidad y CEO de CMI Capital, quien explicó que la evolución del concepto ha llevado a las empresas a comprender que la sostenibilidad está estrechamente relacionada con la productividad, la rentabilidad y el acceso a nuevas oportunidades de negocio.
“La sostenibilidad no está desapareciendo, está evolucionando, y entender esa diferencia cambia por completo la conversación”. Hoy, asegura el directivo, las empresas hablan menos de sostenibilidad, “pero paradójicamente muchas están haciendo más que nunca” en lo que se refiere a este tema.
Estas son empresas, asegura, que comenzaron a entender la sostenibilidad como una forma de tomar mejores decisiones. Asimismo, Crespo destacó que la evidencia muestra que las organizaciones que invierten de manera consistente en sostenibilidad también desarrollan una mayor capacidad para responder a escenarios de incertidumbre y adaptarse a las transformaciones del entorno.
"La data nos dice que las empresas que invierten más en sostenibilidad son más resilientes y más capaces de manejar cambios y disrupciones en su entorno", dijo.
La discusión también abordó el papel que desempeñan los equipos directivos en esta transformación. María Cecilia Mas, socia de Sostenibilidad y Cambio Climático de Deloitte S-Latam, planteó que la sostenibilidad debe incorporarse en las decisiones financieras, la asignación de capital, la gobernanza y la gestión integral de riesgos, en lugar de limitarse al cumplimiento regulatorio.
A su juicio, las organizaciones que logren anticiparse a los cambios tendrán mayores posibilidades de generar crecimiento, fortalecer su capacidad de adaptación y superar cualquier tipo de adversidades.
“Una organización no pierde valor por un evento en particular, sino que pierde valor cuando un evento evidencia la fragilidad de un supuesto que la compañía no supo ver o no supo incorporar a tiempo”, señaló.
La experta también resaltó que las compañías, por lo general, competían por capital. Sin embargo, actualmente las compañías no solo compiten por capital sino por resiliencia, que es la capacidad de sostener una estrategia en el tiempo, incluso cuando el contexto se vuelve complejo. “Cuando una organización demuestra tener esa capacidad de resiliencia ocurre algo interesante: el capital la busca”, aseguró.
Impacto de la Sostenibilidad en los negocios
El encuentro incluyó además el panel "Liderazgo en Movimiento", en el que participaron Eric Campos, presidente ejecutivo de BAC Guatemala; Héctor Leal, CEO de Ciudad Cayalá; Andrea Monge Castillo, gerente de Proyectos de Sostenibilidad de Corporación Castillo Hermanos; y Otmar Morales, CEO de Aura Minerals.
Desde sectores como banca, desarrollo inmobiliario, manufactura, consumo masivo y minería, los ejecutivos compartieron experiencias sobre la incorporación de la sostenibilidad en las decisiones estratégicas de sus organizaciones, abordando temas como la gestión de riesgos, la transformación de las cadenas de valor, el acceso a financiamiento y la relación con las comunidades.
Uno de los consensos del panel fue que la sostenibilidad genera mayor impacto cuando forma parte de la gobernanza corporativa y de las decisiones centrales del negocio, en lugar de desarrollarse como una iniciativa aislada o enfocada únicamente en la reputación.
La Semana de la Sostenibilidad 2026 continuará hasta el 7 de agosto con una agenda que incluye el Summit de Inversión y Finanzas Sostenibles, la presentación del Índice Nacional de Sostenibilidad Empresarial para la Competitividad, desarrollado junto con PRONACOM, además de foros especializados sobre minería responsable, agroindustria y reputación, encuentros universitarios y actividades en Quetzaltenango y la Costa Sur.