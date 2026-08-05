La sostenibilidad impulsa la competitividad empresarial en Guatemala

Por: Alejandra Ordoñez - Revistaeyn.com

Durante años, la sostenibilidad fue vista por muchas empresas como un componente de responsabilidad corporativa o reputación. Hoy, la conversación es distinta y cada vez más organizaciones la incorporan como parte de su estrategia de crecimiento, resiliencia y creación de valor.

Ese fue el principal mensaje del Foro Iberoamericano de Negocios Responsables: Liderazgo en Movimiento, una de las actividades centrales de la Semana de la Sostenibilidad 2026, organizada por CentraRSE, que reunió en Guatemala a cerca de 400 empresarios, ejecutivos, inversionistas, representantes de organismos internacionales y autoridades para discutir el papel de la sostenibilidad en la competitividad empresarial.

A lo largo de la jornada, los participantes coincidieron en que los desafíos climáticos, regulatorios y económicos han acelerado un cambio en la forma en que las organizaciones toman decisiones.

La sostenibilidad dejó de ser un tema complementario para convertirse en un factor que influye en la rentabilidad, la gestión de riesgos, el acceso a capital y la permanencia en los mercados.

Durante la apertura del encuentro, Connie de Paiz, presidenta de la Junta Directiva de CentraRSE, destacó que esta evolución ya es visible en la alta dirección de las empresas.

"La evidencia internacional nos dice que más de la mitad de los CEOs ya vinculan directamente la sostenibilidad con el desempeño de sus negocios", afirmó.

Asimismo, Paiz destacó que el más reciente estudio de Aproaching the Future, elaborado por Corporate Excellence, revela que el 40 % de las empresas de Iberoamérica, identifican la sostenibilidad como una prioridad en sus funciones.

Sin embargo, “seguimos teniendo brechas entre quienes consideran que este tema es un eje estratégico de largo plazo, y quienes aún ven la sostenibilidad como un gasto”.