Los cinco desafíos que enfrentan las organizaciones para la transformación digital

Empresas & Management

Antes de comenzar a invertir en automatizar procesos, es fundamental entender cómo trabaja la organización y qué necesita mejorar, señala Argontech.

Por revistaeyn.com Hablar de transformación digital en la industria dejó de ser hablar del futuro. Hoy forma parte de la agenda cotidiana de empresas que necesitan adaptarse a un entorno cada vez más dinámico, competitivo y exigente. Argontech observa que hay algo que se repite: el verdadero desafío no suele ser incorporar tecnología, es lograr que esa tecnología genere un impacto real en la operación.

"El verdadero desafío de la transformación digital no es incorporar más tecnología, sino lograr que esa tecnología genere un impacto real en la operación. Eso implica revisar procesos, ordenar la información y acompañar a las personas en la adopción de nuevas formas de trabajar", afirma Ariel Kijak, CEO & Founder de Argontech. En primer lugar, la tecnología sin procesos no transforma. Muchas empresas creen que digitalizar consiste en incorporar nuevas herramientas. Pero cuando los procesos siguen siendo ineficientes, la tecnología solo acelera los mismos problemas. Antes de automatizar, es fundamental entender cómo trabaja la organización y qué necesita mejorar. El segundo desafío es que la información debe estar disponible cuando se necesita. Todavía existen empresas donde la información está distribuida entre planillas, correos, carpetas compartidas y documentos en papel. Tomar decisiones rápidas requiere información confiable, organizada y accesible para quienes la necesitan. La gestión documental y la integración de sistemas dejaron de ser un diferencial para convertirse en una necesidad.