Estudio: Productividad de empresas con mayor exposición a la IA creció 34 %

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Según el Barómetro Global de la IA en el mundo laboral 2026 de PwC, la inteligencia artificial está transformando las habilidades que los empleadores valoran en los trabajadores, incrementando la importancia de capacidades humanas como el juicio, la creatividad y el liderazgo.

Por revistaeyn.com La inteligencia artificial (IA) está redefiniendo el mercado laboral global a una velocidad sin precedentes, transformando no solo la forma en que trabajan las empresas, sino también las habilidades que buscan en sus colaboradores. Así lo revela el Barómetro Global de la IA en el mundo laboral 2026 de la consultora PwC, que analizó más de mil millones de ofertas de empleo en 27 territorios y concluyó que capacidades humanas como el juicio, la creatividad, el liderazgo y la interacción interpersonal están adquiriendo un valor cada vez mayor en la economía impulsada por la IA.

El estudio de PwC identifica la aparición de un mercado laboral de “dos vías”. Por un lado, los llamados roles “profesionalizados”, donde la IA automatiza tareas rutinarias y permite que los trabajadores se concentren en actividades de mayor valor estratégico. Por otro, los roles “democratizados”, en los que la tecnología facilita que personas sin experiencia especializada puedan desempeñar ciertas funciones técnicas. Los resultados muestran que los puestos profesionalizados, como los de radiólogos o reclutadores, están creciendo al doble de velocidad que los democratizados y registran aumentos salariales de hasta un 42 %. Esto evidencia que, lejos de reemplazar completamente el talento humano, la IA está potenciando el valor de la experiencia, la capacidad de análisis y la toma de decisiones. La transformación también alcanza a los empleos de nivel inicial. Según el informe, los puestos con mayor exposición a la IA tienen ahora siete veces más probabilidades de exigir competencias tradicionalmente asociadas con cargos de mayor jerarquía, como liderazgo, creatividad o habilidades de comunicación presencial. “Observamos que la inteligencia artificial está redefiniendo la creación de valor en toda la economía”, afirmó Bismark Rodríguez, líder regional de Consultoría y responsable de Estrategia y Transformación de PwC Interamericas. A su juicio, las organizaciones más exitosas no se limitan a automatizar procesos, sino que utilizan la IA para amplificar la experiencia humana, acelerar la innovación y generar nuevas fuentes de crecimiento.