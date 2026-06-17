Estudio: Productividad de empresas con mayor exposición a la IA creció 34 %

Por revistaeyn.com
La inteligencia artificial (IA) está redefiniendo el mercado laboral global a una velocidad sin precedentes, transformando no solo la forma en que trabajan las empresas, sino también las habilidades que buscan en sus colaboradores.
Así lo revela el Barómetro Global de la IA en el mundo laboral 2026 de la consultora PwC, que analizó más de mil millones de ofertas de empleo en 27 territorios y concluyó que capacidades humanas como el juicio, la creatividad, el liderazgo y la interacción interpersonal están adquiriendo un valor cada vez mayor en la economía impulsada por la IA.
El estudio de PwC identifica la aparición de un mercado laboral de “dos vías”. Por un lado, los llamados roles “profesionalizados”, donde la IA automatiza tareas rutinarias y permite que los trabajadores se concentren en actividades de mayor valor estratégico. Por otro, los roles “democratizados”, en los que la tecnología facilita que personas sin experiencia especializada puedan desempeñar ciertas funciones técnicas.
Los resultados muestran que los puestos profesionalizados, como los de radiólogos o reclutadores, están creciendo al doble de velocidad que los democratizados y registran aumentos salariales de hasta un 42 %. Esto evidencia que, lejos de reemplazar completamente el talento humano, la IA está potenciando el valor de la experiencia, la capacidad de análisis y la toma de decisiones.
La transformación también alcanza a los empleos de nivel inicial. Según el informe, los puestos con mayor exposición a la IA tienen ahora siete veces más probabilidades de exigir competencias tradicionalmente asociadas con cargos de mayor jerarquía, como liderazgo, creatividad o habilidades de comunicación presencial.
“Observamos que la inteligencia artificial está redefiniendo la creación de valor en toda la economía”, afirmó Bismark Rodríguez, líder regional de Consultoría y responsable de Estrategia y Transformación de PwC Interamericas. A su juicio, las organizaciones más exitosas no se limitan a automatizar procesos, sino que utilizan la IA para amplificar la experiencia humana, acelerar la innovación y generar nuevas fuentes de crecimiento.
El informe de PwC también destaca el impacto de la IA en la productividad empresarial. Las compañías con mayor exposición a esta tecnología registraron un crecimiento de productividad del 34 % en 2025 respecto a 2018, mientras que aquellas con menor adopción alcanzaron un incremento del 24 %.
Dentro de este grupo sobresale un fenómeno denominado “efecto superestrella”. El 20 % de las empresas más avanzadas en el uso de IA logró elevar su productividad laboral en un 163 % frente a los niveles de 2018, una cifra que multiplica por casi cinco el desempeño promedio del resto de compañías altamente expuestas a la tecnología.
Además de mejorar la productividad, las empresas más intensivas en IA también están contratando más personal. Su crecimiento de plantilla alcanzó el 52 % en 2025, frente al 36 % observado en organizaciones con menor adopción tecnológica.
La demanda de competencias especializadas en IA continúa acelerándose. Los empleos relacionados con áreas como machine learning o prompt engineering están creciendo aproximadamente ocho veces más rápido que el mercado laboral en general. Al mismo tiempo, la prima salarial asociada a estas habilidades aumentó al 62 %, frente al 57 % registrado un año antes.
Por sectores, tecnología, medios y telecomunicaciones lideran la creación de empleos vinculados a la IA con un crecimiento del 11%, seguidos por los servicios profesionales con un 6 %. El sector salud, en contraste, presenta una expansión inferior al 1 %.