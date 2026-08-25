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Panamá proyecta negocios por más de US$17 millones tras misión comercial en el Caribe

Entre los sectores con mayor dinamismo destacaron frutas, materiales de construcción, productos de aseo e higiene personal y el sector avícola, además de negociaciones que avanzaron hacia acuerdos y oportunidades concretas de exportación.

Por revistaeyn.com Panamá proyecta más de US$17 millones en intenciones de negocios como resultado de la Misión Empresarial y Rueda de Negocios Panamá–Curazao, una iniciativa que conectó a 60 empresas panameñas con compradores, distribuidores y potenciales aliados comerciales de Curazao, Aruba, Bonaire y Sint Maarten. Durante las jornadas de negociación se realizaron más de 650 citas empresariales, en las que empresas panameñas presentaron su oferta exportable y exploraron oportunidades de acceso a nuevos mercados del Caribe.

Entre los sectores con mayor dinamismo destacaron frutas, materiales de construcción, productos de aseo e higiene personal y el sector avícola, además de negociaciones que avanzaron hacia acuerdos y oportunidades concretas de exportación. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que los resultados reflejan el potencial de la oferta exportable panameña y las oportunidades que existen para ampliar la presencia del país en la región. “Más de US$17 millones en intenciones de negocios y 650 citas empresariales demuestran que existe una oportunidad real para nuestros exportadores en los mercados del Caribe”, señaló Moltó.