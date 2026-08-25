Panamá proyecta negocios por más de US$17 millones tras misión comercial en el Caribe

Por revistaeyn.com
Panamá proyecta más de US$17 millones en intenciones de negocios como resultado de la Misión Empresarial y Rueda de Negocios Panamá–Curazao, una iniciativa que conectó a 60 empresas panameñas con compradores, distribuidores y potenciales aliados comerciales de Curazao, Aruba, Bonaire y Sint Maarten.
Durante las jornadas de negociación se realizaron más de 650 citas empresariales, en las que empresas panameñas presentaron su oferta exportable y exploraron oportunidades de acceso a nuevos mercados del Caribe.
Entre los sectores con mayor dinamismo destacaron frutas, materiales de construcción, productos de aseo e higiene personal y el sector avícola, además de negociaciones que avanzaron hacia acuerdos y oportunidades concretas de exportación.
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que los resultados reflejan el potencial de la oferta exportable panameña y las oportunidades que existen para ampliar la presencia del país en la región.
“Más de US$17 millones en intenciones de negocios y 650 citas empresariales demuestran que existe una oportunidad real para nuestros exportadores en los mercados del Caribe”, señaló Moltó.
La misión forma parte de los esfuerzos del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) para facilitar el acceso de empresas panameñas a nuevos compradores y mercados internacionales, mediante la generación de contactos comerciales y oportunidades de exportación.
Los resultados de esta primera misión comercial hacia estos mercados caribeños abren nuevas perspectivas para la internacionalización de empresas panameñas, particularmente en sectores con capacidad de ampliar su participación en mercados regionales.