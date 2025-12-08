Empresas & Management

Más de 100 tomadores de decisión analizan megatendencias que están transformando Latinoamérica

En esta edición del Future Summit, INCAE anunció además cuatro compromisos estratégicos para impulsar la competitividad y la resiliencia de la región mediante nuevas iniciativas en datos, foresight, inteligencia artificial para el bien público y cambio climático.

Por revistaeyn.com INCAE Business School celebró la primera edición del INCAE Future Summit 2025, un encuentro que reunió a líderes empresariales, académicos y figuras del sector público para analizar las megatendencias que transformarán América Latina y para definir una agenda basada en evidencia, innovación y liderazgo responsable. “Hoy abrimos un espacio audaz donde ideas y reflexiones se encuentran para construir lo que aún no existe”, afirmó Camelia Ilie Cardoza, Rectora de INCAE Business School, durante la bienvenida institucional. Subrayó que América Latina necesita líderes capaces de anticipar, combinar propósito con rentabilidad y actuar con valentía para impulsar un futuro más competitivo y sostenible. En la conferencia “El futuro: los grandes cambios a los que nos enfrentamos”, Roberto Artavia, presidente del Consejo Directivo de INCAE, destacó tres fuerzas que reconfigurarán la competitividad global: cambio climático, envejecimiento demográfico e inteligencia artificial.

Artavia enfatizó que el reto de la región no es la escasez de recursos, sino la capacidad de gestionarlos estratégicamente para generar progreso social y atraer inversión en un mundo donde energía, talento y tecnología marcarán el ritmo económico.

Gobernanza, tecnología y geopolítica: el nuevo tablero competitivo

En el panel moderado por Carla Fernández (Directora Senior de Educación Ejecutiva & INCAE Online), participaron Arturo Cruz (Profesor e Investigador de INCAE), Luis Cuenca (Profesor y Chair del Centro Latinoamericano para la Competitividad y eI Desarrollo Sostenible) y Carlos Víquez Jr. (CEO de Grupo América), quienes analizaron cómo la estabilidad institucional, la democratización de la IA y el contexto geopolítico afectarán la competitividad latinoamericana. Coincidieron en que la sostenibilidad se ha convertido en un marco estratégico, no filantrópico, y en que las organizaciones deben preparar talento capaz de innovar en entornos inciertos.

Progreso social, productividad y evidencia como base de la competitividad

Durante su presentación “El punto de partida”, Jaime García, director regional del Índice de Progreso Social, destacó que la región enfrenta brechas en innovación, capital humano, digitalización y conectividad. “Sin datos somos solo opiniones”, señaló, recordando que invertir en progreso social no solo es ético, sino un motor para atraer inversión y fortalecer la competitividad.

Luego, Alberto Trejos, Profesor de INCAE, conectó estos datos con decisiones estratégicas: elevar la productividad es la única vía sostenible para que América Latina salga de la trampa de la renta media.



Innovación y liderazgo humano para un futuro próspero

En la sesión “Soluciones para un futuro próspero”, Elena Fumagalli, y Chair del Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenibilidad de INCAE, mostró casos regionales donde la experimentación acelera la innovación y reduce costos. Subrayó que las empresas más competitivas son aquellas que aprenden del error y fomentan culturas abiertas a la evidencia. En el panel moderado por Roy Zúñiga (Decano de Grados), con Andrea Prado (directora de la Cátedra Strachan), Silke Bucher (Decana de Facultad), Marcos Antil (CEO Global Tech), Gisela Sánchez (directora ejecutiva del BCIE) y Ramón Mendiola (presidente de AED), se discutió la importancia de la diversidad, el propósito y la ética como pilares del liderazgo competitivo a nivel global.

Sembrar el futuro: liderazgo de largo plazo

En su conferencia “¿Somos sembradores o cosechadores?”, Camelia Ilie Cardoza invitó a las juntas directivas a trascender la supervisión operativa para convertirse en arquitectos de futuros sostenibles. Propuso tres claves: pensar como constructores de catedrales, romper la uniformidad y asumir el liderazgo como legado intergeneracional.

De la reflexión a la acción: compromisos estratégicos de INCAE