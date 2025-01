Camelia Ilie Cardoza, primera mujer rectora de INCAE

"Durante casi una década, he tenido el privilegio de liderar esta extraordinaria institución que además tengo el orgullo de llamar mi Alma Mater. Tengo la certeza de que el liderazgo de Camelia, junto con su experiencia y visión estratégica garantizará que INCAE continúe impactando positivamente a nuestra región”, mencionó Bolaños Abaunza sobre su sucesora.

Camelia Ilie Cardoza es de nacionalidad española y de origen rumano. Formada como ingeniera, posee un doctorado en administración de empresas de la Universidad de Comillas en España.

Ha trabajado en instituciones como el IE Business School y ESADE Business School, y fue research fellow en el Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard. Regularmente escribe la columna «Perspectives in Time of Change» para la Harvard Review de América Latina.