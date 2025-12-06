Atención médica digital: 9 de cada 10 consultas se solucionan en menos de 10 mensajes

Tecnología & Cultura Digital

Por revistaeyn.com Los avances en inteligencia artificial (IA) están transformando el futuro del sector salud a nivel mundial. En la región, según un reporte reciente de Global Health Intelligence, el valor del mercado de la IA para servicios de salud alcanzará los US$349 millones para 2030. Países como Brasil, México y Argentina encabezan esta revolución tecnológica donde el 53 % de los profesionales de la salud esperan una adopción significativa de los chatbots para la atención al paciente, con el objetivo de reducir tiempos de espera que superan los 90 minutos, mientras que las consultas médicas promedian apenas 12 minutos aproximadamente.

Los chatbots de atención médica son asistentes inteligentes utilizados por centros médicos y profesionales de la salud para ayudar a los pacientes a obtener asistencia rápidamente. Desde Infobip, plataforma global de comunicaciones en la nube, relevaron que el 74 % de los usuarios eligen un chatbot para consultas médicas sencillas y el 90 % de las inquietudes se resuelven en 10 mensajes o menos. Asimismo, en EE. UU. el 52 % de los pacientes ya obtienen sus datos sanitarios a través de chatbots. “Las personas quieren rapidez, comodidad y fiabilidad de sus proveedores de atención médica, y los chatbots pueden ayudar a aliviar gran parte de la presión que sufren a diario los centros de salud y las farmacias", asegura Janeth Rodríguez, VP de Revenue para América Latina de Infobip.

IA conversacional y chatbots para el sector sanitario

Los chatbots basados en reglas pueden ser una herramienta excelente para aliviar la carga de trabajo del personal de recepción, proporcionar asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para consultas generales o gestionar y reservar citas. "Con los chatbots basados en IA conversacional, los proveedores de atención médica pueden ofrecer casos de uso más complejos y humanos que mejoran la experiencia del paciente. Estos sistemas utilizan procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje automático para imitar el habla humana, pero es esencial garantizar que toda la información sea correcta, precisa y ética", agrega Rodríguez.